Xbox Game Pass, annunciati i giochi della seconda metà di settembre

Sempre il 17 settembre assisteremo ad altre tre uscite: For the King 2 (console) su Game Pass Standard, Overthrown (Game Preview) per Xbox Series X|S su Game Pass Standard e Deep Rock Galactic: Survivor (Cloud, PC, Xbox Series X|S) nel catalogo di Xbox Game Pass Ultimate e PC Game Pass.

Il 17 settembre assisteremo all'arrivo di Call of Duty: Modern Warfare 3 anche su Game Pass Standard, e potremo dunque rivivere le vicende del Capitano Price e della Task Force 141, impegnati a sventare la minaccia rappresentata dal terrorista ultranazionalista Vladimir Makarov, che ha intenzione di catapultare il mondo nella disperazione.

Si parte subito con RoadCraft , disponibile da oggi su Xbox Series X|S e Xbox Cloud Gaming per gli abbonati Ultimate e Standard: una simulazione in cui, al comando di oltre quaranta veicoli da costruzione, verremo chiamati a ricostruire ciò che è andato distrutto a causa di disastri naturali, fra case e infrastrutture.

Microsoft ha annunciato i giochi in arrivo su Xbox Game Pass nella seconda metà di settembre , che includono titoli come Hades, Call of Duty: Modern Warfare 3, Frostpunk 2 e Visions of Mana.

Hades e gli altri giochi

L'eccellente Frostpunk 2 farà il proprio debutto su Cloud e Xbox Series X|S il 18 settembre per gli abbonati a Game Pass Ultimate, dopo l'approdo su PC e l'imminente arrivo anche in versione Cloud: un'esperienza survival post-apocalittica da brivido, in cui ci verrà chiesto di prendere decisioni difficili.

Il 18 settembre arriverà anche Wobbly Life (Cloud, PC, Xbox Series X|S) per gli abbonati a Game Pass Ultimate, PC Game Pass e Game Pass Standard, mentre il 19 settembre sarà la volta di Hades, lo straordinario roguelike di Supergiant Games, che farà il proprio ritorno nel catalogo del servizio in abbonamento Microsoft su Cloud, console e PC per gli abbonati a Game Pass Ultimate, PC Game Pass e Game Pass Standard.

Di seguito gli altri giochi di settembre: