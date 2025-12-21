Xbox Game Pass aggiorna il catalogo dei Retro Classics con alcune novità e siamo quasi a 100 giochi

Come funziona Retro Classics e la lista completa dei giochi al 21 dicembre

Ricordiamo che Xbox Retro Classics è una app indipendente da scaricare dal Microsoft Store, ma vi avete accesso se avete una sottoscrizione attiva a Xbox Game Pass. La nota positiva è che è accessibile a tutti i livelli di abbonamento. Infine, ricordiamo anche che questi giochi funzionano unicamente tramite cloud e non vengono riprodotti nativamente dalla vostra macchina da gioco.

Ecco la lista completa dei giochi di Xbox Retro Classics:

Activision Prototype #1 - Atari 2600

Atlantis - Atari 2600

Atlantis II - Atari 2600

Barnstorming - Atari 2600

Baseball - Atari 2600

BattleTech: The Crescent Hawk's Inception - Amiga

BattleTech: The Crescent Hawk's Revenge - MS-DOS

Beamrider - Atari 2600

Blackthorne - SNES

Blackthorne - Sega 32X

Bloody Human Freeway - Atari 2600

Boxing - Atari 2600

Bridge - Atari 2600

Caesar - Amiga

Caesar II - MS-DOS

Caesar III - Windows 9x

Checkers - Atari 2600

Chopper Command - Atari 2600

Climber 5 - Atari 2600

Codename: Iceman - Amiga

Commando - Atari 2600

Conquests of Camelot: The Search for the Grail - Amiga

Conquests of the Longbow: The Legend of Robin Hood - MS-DOS

Cosmic Ark - Atari 2600

Cosmic Commuter - Atari 2600

Crackpots - Atari 2600

Decathalon - Atari 2600

Demon Attack - Atari 2600

Dolphin - Atari 2600

Dragonfire - Atari 2600

Dragster - Atari 2600

Enduro - Atari 2600

Fathom - Atari 2600

Fire Fighter - Atari 2600

Fishing Derby - Atari 2600

Freddy Pharkas Frontier Pharmacist - MS-DOS

Freeway - Atari 2600

Frostbite - Atari 2600

Gabriel Knight: Sins of the Fathers - MS DOS

Grand Prix - Atari 2600

Hard Head - Atari 2600

H.E.R.O. - Atari 2600

Heart of China - MS-DOS

Ice Hockey - Atari 2600

Kaboom! - Atari 2600

Laser Blast - Atari 2600

Mechwarrior - SNES

Mechwarrior 2: 31st Century Combat - PS1

Megamania - Atari 2600

Moonsweeper - Atari 2600

Pitfall II: Lost Caverns - Atari 2600

Pitfall! - Atari 2600

Plaque Attack - Atari 2600

Police Quest - Amiga

Police Quest II: The Vengeance - Amiga

Pressure Cooker - Atari 2600

Private Eye - Atari 2600

Okie Dokie - Atari 2600

Oystron - Atari 2600

Quest for Glory I: So You Want to Be a Hero - MS-DOS

Quick Step - Atari 2600

Riddle of the Sphinx - Atari 2600

River Raid - Atari 2600

River Raid II - Atari 2600

Robot Tank - Atari 2600

Rock N Roll Racing - SNES

RPM Racing - SNES

Shootin' Gallery - Atari 2600

Skate Boardin' - Atari 2600

Skeleton+ - Atari 2600

Skiing - Atari 2600

Sky Jinks - Atari 2600

Space Quest 6 - MS-DOS

Space Quest: The Sarien Encounter - Amiga

Space Quest II - Amiga

Space Quest III: The Pirates of Pestulon - Amiga

Space Shuttle - Atari 2600

Space Treat Deluxe - Atari 2600

Spider Fighter - Atari 2600

Solar Storm - Atari 2600

Star Voyager - Atari 2600

Subterranea - Atari 2600

Tennis - Atari 2600

The Adventures of Willy Beamish - Amiga

The Adventures of Willy Beamish - Sega CD

The Colonel's Bequest - Amiga

The Dagger of Amon Ra - MS-DOS

The Lost Vikings - SNES

The Lost Vikings 2 - PS1

The Lost Vikings 2 - SNES

Thwocker - Atari 2600

Title Match Pro Wrestling - Atari 2600

Torin's Passage - MS-DOS

Trick Short - Atari 2600

Wing War - Atari 2600

Vault Assault - Atari 2600

Venetian Blinds - Atari 2600

Zork I: The Great Underground Empire - MS-DOS

Zork Zero - MS-DOS

Supponiamo che per il 2025 non ci saranno altri aggiornamenti, ma i Retro Classics dovrebbero aumentare il prossimo anno visto che in precedenza Microsoft ha promesso più di 100 giochi per il catalogo.

Ricordiamo poi che Xbox Game Pass ha due giochi confermati a gennaio 2026.