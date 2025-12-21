Xbox Game Pass aggiorna il catalogo dei Retro Classics con alcune novità e siamo quasi a 100 giochi

Xbox Game Pass ha aggiornato il catalogo dei Retro Classics e ha ora quasi raggiunto i cento titoli totali per gli abbonati: precisamente siamo a 99 videogiochi.
All'interno troverete titoli per SNES, Atari 2600, MS-DOS, Amiga, SEGA 32X, SEGA CD e anche alcuni titoli PS1. I giochi aggiunti nell'ultimo update sono:
- Space Shuttle: A Journey Into Space
- Codename: ICEMAN
- Plaque Attack
- Police Quest II: The Vengeance
Come funziona Retro Classics e la lista completa dei giochi al 21 dicembre
Ricordiamo che Xbox Retro Classics è una app indipendente da scaricare dal Microsoft Store, ma vi avete accesso se avete una sottoscrizione attiva a Xbox Game Pass. La nota positiva è che è accessibile a tutti i livelli di abbonamento. Infine, ricordiamo anche che questi giochi funzionano unicamente tramite cloud e non vengono riprodotti nativamente dalla vostra macchina da gioco.
Ecco la lista completa dei giochi di Xbox Retro Classics:
- Activision Prototype #1 - Atari 2600
- Atlantis - Atari 2600
- Atlantis II - Atari 2600
- Barnstorming - Atari 2600
- Baseball - Atari 2600
- BattleTech: The Crescent Hawk's Inception - Amiga
- BattleTech: The Crescent Hawk's Revenge - MS-DOS
- Beamrider - Atari 2600
- Blackthorne - SNES
- Blackthorne - Sega 32X
- Bloody Human Freeway - Atari 2600
- Boxing - Atari 2600
- Bridge - Atari 2600
- Caesar - Amiga
- Caesar II - MS-DOS
- Caesar III - Windows 9x
- Checkers - Atari 2600
- Chopper Command - Atari 2600
- Climber 5 - Atari 2600
- Codename: Iceman - Amiga
- Commando - Atari 2600
- Conquests of Camelot: The Search for the Grail - Amiga
- Conquests of the Longbow: The Legend of Robin Hood - MS-DOS
- Cosmic Ark - Atari 2600
- Cosmic Commuter - Atari 2600
- Crackpots - Atari 2600
- Decathalon - Atari 2600
- Demon Attack - Atari 2600
- Dolphin - Atari 2600
- Dragonfire - Atari 2600
- Dragster - Atari 2600
- Enduro - Atari 2600
- Fathom - Atari 2600
- Fire Fighter - Atari 2600
- Fishing Derby - Atari 2600
- Freddy Pharkas Frontier Pharmacist - MS-DOS
- Freeway - Atari 2600
- Frostbite - Atari 2600
- Gabriel Knight: Sins of the Fathers - MS DOS
- Grand Prix - Atari 2600
- Hard Head - Atari 2600
- H.E.R.O. - Atari 2600
- Heart of China - MS-DOS
- Ice Hockey - Atari 2600
- Kaboom! - Atari 2600
- Laser Blast - Atari 2600
- Mechwarrior - SNES
- Mechwarrior 2: 31st Century Combat - PS1
- Megamania - Atari 2600
- Moonsweeper - Atari 2600
- Pitfall II: Lost Caverns - Atari 2600
- Pitfall! - Atari 2600
- Plaque Attack - Atari 2600
- Police Quest - Amiga
- Police Quest II: The Vengeance - Amiga
- Pressure Cooker - Atari 2600
- Private Eye - Atari 2600
- Okie Dokie - Atari 2600
- Oystron - Atari 2600
- Quest for Glory I: So You Want to Be a Hero - MS-DOS
- Quick Step - Atari 2600
- Riddle of the Sphinx - Atari 2600
- River Raid - Atari 2600
- River Raid II - Atari 2600
- Robot Tank - Atari 2600
- Rock N Roll Racing - SNES
- RPM Racing - SNES
- Shootin' Gallery - Atari 2600
- Skate Boardin' - Atari 2600
- Skeleton+ - Atari 2600
- Skiing - Atari 2600
- Sky Jinks - Atari 2600
- Space Quest 6 - MS-DOS
- Space Quest: The Sarien Encounter - Amiga
- Space Quest II - Amiga
- Space Quest III: The Pirates of Pestulon - Amiga
- Space Shuttle - Atari 2600
- Space Treat Deluxe - Atari 2600
- Spider Fighter - Atari 2600
- Solar Storm - Atari 2600
- Star Voyager - Atari 2600
- Subterranea - Atari 2600
- Tennis - Atari 2600
- The Adventures of Willy Beamish - Amiga
- The Adventures of Willy Beamish - Sega CD
- The Colonel's Bequest - Amiga
- The Dagger of Amon Ra - MS-DOS
- The Lost Vikings - SNES
- The Lost Vikings 2 - PS1
- The Lost Vikings 2 - SNES
- Thwocker - Atari 2600
- Title Match Pro Wrestling - Atari 2600
- Torin's Passage - MS-DOS
- Trick Short - Atari 2600
- Wing War - Atari 2600
- Vault Assault - Atari 2600
- Venetian Blinds - Atari 2600
- Zork I: The Great Underground Empire - MS-DOS
- Zork Zero - MS-DOS
Supponiamo che per il 2025 non ci saranno altri aggiornamenti, ma i Retro Classics dovrebbero aumentare il prossimo anno visto che in precedenza Microsoft ha promesso più di 100 giochi per il catalogo.
Ricordiamo poi che Xbox Game Pass ha due giochi confermati a gennaio 2026.