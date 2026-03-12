Xbox Game Pass Premium riceve oggi uno dei giochi migliori del 2025

La questione era già stata comunicata con l'annuncio sui titoli previsti per marzo, ma ricordiamo che oggi arriva su Xbox Game Pass Premium uno dei giochi con la valutazione più alta del 2025 e non solo: si tratta di Hollow Knight Silksong.

Atteso per anni, fino a far diventare l'attesa stessa una sorta di meme, il gioco è infine arrivato lo scorso settembre ed è stato lanciato direttamente nel catalogo di Xbox Game Pass Ultimate, ma da oggi, 12 marzo, è disponibile anche per gli abbonati a Premium.

Si è trattato dunque di un gap di sei mesi tra il lancio sul livello più alto e quello al tier intermedio, dunque meno tempo di quanto si potesse pensare per un titolo di questo calibro.