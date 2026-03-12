0

Xbox Game Pass Premium riceve oggi uno dei giochi migliori del 2025

Il Game Pass Premium continua a ricevere giochi di alto profilo con un notevole ritmo: oggi arriva anche uno dei maggiori titoli usciti nel 2025 e non solo, a breve distanza dal lancio.

NOTIZIA di Giorgio Melani   —   12/03/2026
La questione era già stata comunicata con l'annuncio sui titoli previsti per marzo, ma ricordiamo che oggi arriva su Xbox Game Pass Premium uno dei giochi con la valutazione più alta del 2025 e non solo: si tratta di Hollow Knight Silksong.

Atteso per anni, fino a far diventare l'attesa stessa una sorta di meme, il gioco è infine arrivato lo scorso settembre ed è stato lanciato direttamente nel catalogo di Xbox Game Pass Ultimate, ma da oggi, 12 marzo, è disponibile anche per gli abbonati a Premium.

Si è trattato dunque di un gap di sei mesi tra il lancio sul livello più alto e quello al tier intermedio, dunque meno tempo di quanto si potesse pensare per un titolo di questo calibro.

Un Premium sempre più ricco

Hollow Knight: Silksong è un action in 2D in stile metroidvania che ci pone al controllo di Hornet in una particolare avventura caratterizzata da uno stile veramente unico, che combina un'esplorazione complessa della mappa a combattimenti tecnici e piuttosto impegnativi.

Come potete vedere nella nostra recensione di Hollow Knight: Silksong, si tratta semplicemente di uno dei migliori metroidvania mai usciti, se non il migliore in assoluto, e rappresenta un'aggiunta di enorme importanza per il Game Pass.

All'interno di Ultimate e Premium è peraltro disponibile anche il primo capitolo, dunque la serie è completamente compresa nel catalogo. Con questa ulteriore aggiunta si conferma peraltro l'ottimo livello del tier Premium, che di recente ha acquisito un notevole ritmo in termini di nuove aggiunte di alto profilo.

Ultimamente, nel livello Premium sono arrivati giochi notevoli come Kingdom Come: Deliverance 2 e proprio questa settimana anche Cyberpunk 2077.

