Il nuovo aggiornamento di Hollow Knight Silksong è stato scambiato per uno scherzo tanto è incredibile

Team Cherry, sebbene siano oramai passati mesi dal lancio, sta ancora lavorando a Hollow Knight Silksong , il suo metroidvania di enorme successo. Questa notte, del 17 febbraio, ha pubblicato un nuovo aggiornamento che introduce varie correzioni, come una versione migliorata della traduzione tedesca e l'aggiunta della lingua Cinese Tradizionale.

Il nuovo super salto di Hollow Knight Silksong

La modifica fa sì che il super salto di Hornet non si interrompa quando si cambia ambientazione verso l'alto e così facendo non ha più un limite massimo verticale. La cosa è stata subito notata dai fan e rapidamente hanno iniziato a circolare video che mostrano la cosa.

Il tutto però è successo così rapidamente che molti giocatori non avevano ancora avuto modo di vedere la patch note ufficiale e inizialmente hanno dato per scontato che questa nuova versione del super salto di Hollow Knight Silksong fosse uno scherzo (un Silkpost, come dicono in gergo inglese i fan del gioco), un montaggio video pensato per fare una battuta.

Non è però così e nei commenti ci sono vari utenti stupiti. Il video poco sopra inoltre dimostra come la mappa di Silksong sia incredibilmente interconnessa, visto che si può passare attraverso un gran numero di ambientazioni in un colpo solo. Cosa ne pensate?

Ricordiamo infine che Hollow Knight: Silksong riceverà un'espansione gratuita.