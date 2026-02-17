Micron 9650 è il primo SSD PCIe Gen6 in produzione di massa: svolta per lo storage IA

Micron Technology ha annunciato l'avvio della produzione di massa del nuovo Micron 9650 NVMe SSD, il primo SSD PCIe Gen6 al mondo a raggiungere questo traguardo industriale. Un passaggio che segna un momento chiave per l'infrastruttura IA, dove lo storage non è più un semplice componente di supporto, ma un elemento determinante per prestazioni ed efficienza. Per anni l'archiviazione ha avuto il compito di non rallentare CPU, GPU e rete. Oggi lo scenario è cambiato: nei carichi di lavoro IA, in cui i dati devono muoversi in modo continuo e su larga scala, le scelte architetturali legate al data movement sono diventate un vincolo di progettazione primario. Con PCIe Gen6, questo equilibrio viene ridefinito.

Prestazioni raddoppiate rispetto a PCIe Gen5 Il passaggio a PCIe Gen6 rappresenta uno dei più importanti salti evolutivi nell'architettura I/O degli ultimi anni. In termini di banda, lo standard raddoppia quella di PCIe Gen5, eliminando uno dei principali colli di bottiglia tra storage e acceleratori. Il Micron 9650 raggiunge: 28.000 MB/s in lettura sequenziale (il doppio rispetto ai 14.000 MB/s di un SSD Gen5)

14.000 MB/s in scrittura sequenziale (+40%)

5,5 milioni di IOPS in lettura casuale (+67%)

900.000 IOPS in scrittura casuale (+22%)

Questi numeri hanno un impatto diretto sui carichi IA, soprattutto nelle fasi di training e inferenza. Modelli con finestre di contesto estese e pipeline di retrieval-augmented generation richiedono throughput elevatissimo per garantire accesso ai dati in tempo reale. Inoltre, con l'evoluzione delle architetture, i dati si muovono sempre più spesso direttamente tra acceleratori e storage, riducendo il coinvolgimento della CPU: la banda offerta da PCIe Gen6 è il presupposto tecnico per questo cambio di paradigma.