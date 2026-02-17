0

Avowed arriva su PS5 e riceve il grosso Anniversary Update: tutte le novità in un trailer

Obsidian ha lanciato il grosso Anniversary Update per Avowed, mostrando anche le novità aggiunte con un trailer dedicato: vediamo di che si tratta, mentre il gioco arriva anche su PS5.

NOTIZIA di Giorgio Melani   —   17/02/2026
La copertina di Avowed
Avowed
Avowed
Come era stato promesso, in corrispondenza con il lancio su PS5, Obsidian ha pubblicato oggi il grosso Anniversary Update per Avowed, che aggiorna il gioco aggiungendo una grande quantità di novità fra contenuti aggiuntivi, nuove modalità, miglioramenti e altro.

L'update arriva in corrispondenza del primo anniversario dell'uscita del gioco, e anche con l'arrivo di questo su PS5, portando tante aggiunge e un vero e proprio rilancio generale per questo action RPG in prima persona che ci riporta nel mondo Eora, già esplorato con la serie Pillars of Eternity.

Le novità sono svariate e vengono illustrate anche dal trailer pubblicato oggi e riportato qui sotto, che effettua una sorta di sintesi delle maggiori aggiunge applicate con l'aggiornamento.

Un nuovo e inizio con rilancio

L'Anniversary Update di Avowed è dunque disponibile da oggi ed è gratis per tutti coloro che possiedono il gioco o che ci giocano attraverso Xbox Game Pass, attraverso un download che dovrebbe avvenire automaticamente o al lancio.

Obsidian ha riferito che l'Anniversary Update sarà l'aggiornamento "più grande visto finora" per Avowed, e sarà gratuito su tutte le piattaforme, portando con sé diversi nuovi contenuti, opzioni e meccaniche di gioco aggiuntive.

Tra le novità emergono in particolare tre nuove razze utilizzabili per il proprio personaggio (Nano, Orlan e Aumauan), che possono modificare sensibilmente l'esperienza e l'evoluzione del protagonista.

Viene inoltre introdotto il New Game Plus, che consente di avviare un'altra partita alla fine della storia con vari modificatori applicati e portandoci dietro parte dei progressi effettuati, aggiunta la modalità fotografica e varie altre novità.

