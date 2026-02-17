Avowed arriva su PS5 e riceve il grosso Anniversary Update: tutte le novità in un trailer

Come era stato promesso, in corrispondenza con il lancio su PS5, Obsidian ha pubblicato oggi il grosso Anniversary Update per Avowed, che aggiorna il gioco aggiungendo una grande quantità di novità fra contenuti aggiuntivi, nuove modalità, miglioramenti e altro.

L'update arriva in corrispondenza del primo anniversario dell'uscita del gioco, e anche con l'arrivo di questo su PS5, portando tante aggiunge e un vero e proprio rilancio generale per questo action RPG in prima persona che ci riporta nel mondo Eora, già esplorato con la serie Pillars of Eternity.

Le novità sono svariate e vengono illustrate anche dal trailer pubblicato oggi e riportato qui sotto, che effettua una sorta di sintesi delle maggiori aggiunge applicate con l'aggiornamento.