42

Avowed e The Outer Worlds 2 non hanno venduto quanto Obsidian si aspettava

Obsidian ha svelato a Bloomberg che le vendute di Avowed e The Outer Worlds 2 non hanno raggiunto le aspettative. Vediamo quanto è stato indicato al riguardo.

NOTIZIA di Marie Armondi   —   03/02/2026
Uno scheletro guerriero di Avowed
Avowed
Avowed
Articoli News Video Immagini

Tramite un nuovo articolo su Bloomberg, il giornalista Jason Schreier ha svelato che due giochi di Obsidian non hanno raggiunto i risultati previsti. Parliamo di Avowed e The Outer Worlds 2.

A parlarne è Feargus Urquhart, amministratore delegato di Obsidian.

Cosa è stato detto su Avowed e The Outer Worlds 2

Urquhart ha affermato: "Non sono stati dei disastri. Non dirò che sia come aver ricevuto un calcio sui denti. È stato più che altro una cosa del tipo: 'Oh, che peccato. Che cosa possiamo imparare?'."

Grounded 2 è stato un grande successo, spiega Schreier, ma i due GDR sono stati deludenti e hanno spinto Obsidian a "pensare un sacco alla quantità di contenuti che inseriamo nei giochi, quanto spendiamo su di essi e quanto tempo investiamo".

Obsidian ha due DLC in lavorazione per The Outer Worlds 2 e "miglioramenti costanti" nel 2026 Obisdian ha due DLC in lavorazione per The Outer Worlds 2 e miglioramenti costanti nel 2026

Sia Avowed che The Outer Worlds 2 sono stati in sviluppo per più di sei anni, con quindi costi di produzione significativi. Ora, uno degli obiettivi di Urquhart è di ridurre i tempi di lavoro per ogni titolo a tre o quattro anni. Per capirci, Fallout: New Vegas venne realizzato in meno di due anni e per una spesa totale di soli 8 milioni di dollari.

Inoltre, pubblicare in un solo anno sia Avowed che The Outer Worlds 2 ha pesato sulle tasche e sulle risorse della compagnia. Obsidian ha solo 280 dipendenti (Larian Studios ne ha più di 500 e CD Projekt ne ha oltre 1.300 divisi su vari team), quindi i team di supporto della compagnia erano impegnati su entrambi i giochi e faticavano a star dietro a tutto il lavoro.

"Separare le pubblicazioni aiuta la compagnia a gestire le risorse e non stancare esageratamente i dipendenti. Non è una buona cosa pubblicare tre giochi in un solo anno. È il risultato che si ottiene quando le cose vanno male".

Inoltre, viene confermato che al momento non è in sviluppo un seguito di The Outer World 2, ma che gli autori vogliono aggiungere contenuti per il gioco già disponibile, anche se non è stato precisato quanto a lungo andranno avanti.

Ricordiamo infine che Avowed ha una seconda possibilità di riscattarsi con l'arrivo su PS5, anche grazie al prezzo inferiore.

Multiplayer Login
con il tuo social network
Password dimenticata?
Registrati
Registrazione
Grazie per esserti registrato!
A breve riceverai una mail di notifica da dove potrai attivare il tuo account.
Re-invia email attivazione
Segnalazione Errore
Avowed e The Outer Worlds 2 non hanno venduto quanto Obsidian si aspettava