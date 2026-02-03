Avowed e The Outer Worlds 2 non hanno venduto quanto Obsidian si aspettava

Tramite un nuovo articolo su Bloomberg, il giornalista Jason Schreier ha svelato che due giochi di Obsidian non hanno raggiunto i risultati previsti . Parliamo di Avowed e The Outer Worlds 2 .

Cosa è stato detto su Avowed e The Outer Worlds 2

Urquhart ha affermato: "Non sono stati dei disastri. Non dirò che sia come aver ricevuto un calcio sui denti. È stato più che altro una cosa del tipo: 'Oh, che peccato. Che cosa possiamo imparare?'."

Grounded 2 è stato un grande successo, spiega Schreier, ma i due GDR sono stati deludenti e hanno spinto Obsidian a "pensare un sacco alla quantità di contenuti che inseriamo nei giochi, quanto spendiamo su di essi e quanto tempo investiamo".

Sia Avowed che The Outer Worlds 2 sono stati in sviluppo per più di sei anni, con quindi costi di produzione significativi. Ora, uno degli obiettivi di Urquhart è di ridurre i tempi di lavoro per ogni titolo a tre o quattro anni. Per capirci, Fallout: New Vegas venne realizzato in meno di due anni e per una spesa totale di soli 8 milioni di dollari.

Inoltre, pubblicare in un solo anno sia Avowed che The Outer Worlds 2 ha pesato sulle tasche e sulle risorse della compagnia. Obsidian ha solo 280 dipendenti (Larian Studios ne ha più di 500 e CD Projekt ne ha oltre 1.300 divisi su vari team), quindi i team di supporto della compagnia erano impegnati su entrambi i giochi e faticavano a star dietro a tutto il lavoro.

"Separare le pubblicazioni aiuta la compagnia a gestire le risorse e non stancare esageratamente i dipendenti. Non è una buona cosa pubblicare tre giochi in un solo anno. È il risultato che si ottiene quando le cose vanno male".

Inoltre, viene confermato che al momento non è in sviluppo un seguito di The Outer World 2, ma che gli autori vogliono aggiungere contenuti per il gioco già disponibile, anche se non è stato precisato quanto a lungo andranno avanti.

Ricordiamo infine che Avowed ha una seconda possibilità di riscattarsi con l'arrivo su PS5, anche grazie al prezzo inferiore.