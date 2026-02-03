0

Helldivers 2 lancia l'Offensiva Galattica con il carrarmato Bastion e il Warbound Spezza-assedi

Aggiornamento massiccio per Helldivers 2: arriva il carrarmato Bastion, il Titolo di Guerra "Spezza-assedi" e un ampio ribilanciamento di armi, corpo a corpo e difficoltà avanzate.

NOTIZIA di Stefano Paglia   —   03/02/2026
Il carrarmato di Helldivers 2
Helldivers 2
Helldivers 2
Arrowhead Games ha pubblicato un corposo aggiornamento per Helldivers 2 che introduce in un colpo solo il nuovo Titolo di Guerra "Spezza-assedi", il carrarmato pesante Bastion e una serie di interventi sul bilanciamento dell'arsenale.

Le novità arrivano accompagnate da un trailer che segna l'inizio di un'Offensiva su scala Galattica, proseguendo la narrazione in continua evoluzione del gioco. Nel filmato scopriamo che gli Automaton hanno sottratto i progetti della "Star of Peace", un'arma che di "pacifico" sembra avere ben poco e che ora minaccia l'esistenza stessa della Super Terra.

Le novità dell’aggiornamento

Tornando alle novità della patch, stando alla descrizione offerta il Bastion è un carrarmato che offre un'incredibile potenza di fuoco e un grandissima resistenza. Tuttavia, per sfruttarne al massimo il potenziale sarà necessario usarlo assieme a tutta la squadra. Da oggi è inoltre disponibile il nuovo Titolo di Guerra "Spezza-Assedi" che introduce un martello da sfondamento con cariche esplosive, un fucile a pompa con sei raggi laser e altri strumenti di morte tra armi e stratagemmi.

Helldivers 2 potrebbe aver superato un importante traguardo di vendite

L'aggiornamento introduce anche il doppiaggio in cinese e un ribilanciamento generale del corpo a corpo: tutte le armi da mischia infliggono più danni e l'attacco base riceve un buff del 50%. I bonus dell'armatura che aumentano i danni da mischia vengono ridotti, così da non risultare più indispensabili, pur mantenendo un impatto complessivo pari o superiore al passato.

SMG e pistole ottengono una riduzione dell'oscillazione della mira, ora in linea con le altre armi, mantenendo comunque la loro natura da combattimento ravvicinato. Inoltre, ora sopra la difficoltà 9, l'intensità degli scontri aumenta, soprattutto contro gli Automaton.

