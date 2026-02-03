Helldivers 2 lancia l'Offensiva Galattica con il carrarmato Bastion e il Warbound Spezza-assedi

Le novità dell’aggiornamento

Tornando alle novità della patch, stando alla descrizione offerta il Bastion è un carrarmato che offre un'incredibile potenza di fuoco e un grandissima resistenza. Tuttavia, per sfruttarne al massimo il potenziale sarà necessario usarlo assieme a tutta la squadra. Da oggi è inoltre disponibile il nuovo Titolo di Guerra "Spezza-Assedi" che introduce un martello da sfondamento con cariche esplosive, un fucile a pompa con sei raggi laser e altri strumenti di morte tra armi e stratagemmi.

L'aggiornamento introduce anche il doppiaggio in cinese e un ribilanciamento generale del corpo a corpo: tutte le armi da mischia infliggono più danni e l'attacco base riceve un buff del 50%. I bonus dell'armatura che aumentano i danni da mischia vengono ridotti, così da non risultare più indispensabili, pur mantenendo un impatto complessivo pari o superiore al passato.

SMG e pistole ottengono una riduzione dell'oscillazione della mira, ora in linea con le altre armi, mantenendo comunque la loro natura da combattimento ravvicinato. Inoltre, ora sopra la difficoltà 9, l'intensità degli scontri aumenta, soprattutto contro gli Automaton.