Apex Legends: Breccia svela le novità, tra settimo anniversario e Pass Battaglia

Respawn Entertainment ha presentato le più recenti novità per Apex Legends, con dettagli su Apex Legends: Breccia , il settimo anniversario e non solo.

Le novità di Apex Legends: Breccia

Tra le novità ci sono le Finestre fotoniche, nuove finestre distruttibili e riparabili: quando sono integre potete vedere attraverso, ma non potete attraversarle fino a quando non le rompete infliggendo danni, creando un punto di vantaggio dal quale colpire. Le Leggende di tipo Controllo possono invece ripararle e rinforzarle per creare un punto difensivo migliore.

La locandina di Apex Legends: Breccia

Aspettatevi poi novità per Fuse, Catalyst, Bloodhound che avranno mosse aggiornate o rivisitate. A tutto si somma poi anche la rimozione della zona di lancio nella modalità Classificata, che vedrà il ritorno della navicella.

Il Bot Royale è stato invece aggiornato con la promessa di una sfida di livello superiore per i giocatori di medio e basso livello. Inoltre anche le ricompense sono state migliorate per tutti. La modalità supporta ora da 1 a 5 squadre completamente umane, mentre le altre saranno Apex Bot. Non c'è inoltre un limite all'ottenimento di XP ed è stata tolta la restrizione sulla progressione delle Sfide. Rimane però il limite all'ottenimento dei Badge e le statistiche non avanzeranno.

Cambia anche il meta delle armi: gli hop-up per gli shotgun sono potenziati, alcune armi da tiratore scelto vedranno un calo della cadenza e potenza di fuoco e il G7 Scout verrà spostato nella capsula assistenza.

Si continua con una ristrutturazione dell'organizzazione del bottino, così che sia più fluido: gli scudi ausiliari sono stati rimossi dal loot pool, e proprio come l'Armatura, la forza del vostro scudo ausiliario è ora legata al livello della vostra Leggenda. Inoltre, si inizia con gli zaini bianchi (livello 1) già equipaggiati e non saranno più presenti nel pool del bottino.

Per quanto riguarda invece il settimo anniversario di Apex Legends, ci sono varie ricompense che aspettano i giocatori, come fino a 4 Leggende sbloccate in modo permanente (Valkyrie, Revenant, Conduit, Sparrow: completando tre sfide ogni settimana), sfondi banner, nuove skin per Ash, Mirage e Wattson, nuove skin per armi, set di tracciatori statistiche, Frammenti Cimelio, skin tattiche per armi e skin Leggendarie per Alter, Wraith, Newcastle.

Livelli e Ricompense del pass Battaglia Breccia: