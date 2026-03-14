La pagina wikipedia della serie Remothered fu modificata per togliere alcuni riferimenti all'autore Chris Darril

Si allarga il caso Remothered, dopo l'annuncio di una causa legale contro lo studio di sviluppo Stormind Games intentata da Chris Darril, per il mancato riconoscimento della paternità della proprietà intellettuale nel materiale promozionale dell'appena annunciato Remothered: Red Nun's Legacy. Stando a quanto è possibile ricostruire con gli strumenti messi a disposizione dalla piattaforma, nel 2022 (a rottura già avvenuta tra Stormind e Darril) qualcuno modificò la pagina di Remothered: Tormented Fathers su Wikipedia rimuovendo un riferimento a Darril. Più precisamente, si parla di un apprezzamento che Keiichirō Toyama fece a Darril per il primo Remothered, che si tentò di indirizzare verso lo studio di sviluppo.
Le modifiche
A ricostruire l'accaduto è stata la fan page @unlucky_Gurl_ su X, che ha riportato il dettaglio delle modifiche e l'autore delle stesse.
Stando a quanto rilevabile consultando Wikipedia, le modifiche furono apportate da Mario Petillo, che cura le pubbliche relazioni di Stormind Games.
Il testo originale della pagina recitava: "Dal suo account personale e con un tweet inaspettato, Keiichiro Toyama, illustre padre della famosa serie horror Silent Hill e degli apprezzati Forbidden Siren e Gravity Rush, oggi figura di spicco a Sony Interactive Entertainment, ha lodato l'opera di Darril arts e il lavoro svolto dal direttore creativo e sceneggiatore Chris Darril, letteralemnte dichiarando il suo "amore2 per il gioco e auspicandosi future collaborazioni con lo stesso Darril."
Il testo modificato rimuoveva completamente i riferimenti a Darril, trasformandosi in: "Dal suo account Twitter personale, Keiichiro Toyama, padre della famosa serie horror Silent Hill e degli apprezzati Forbidden Siren e Gravity Rush, ha lodato il lavoro del team di sviluppo."
L'attribuzione è stata poi ripristinata e ora si può leggere: "Dal suo account Twitter personale, Keiichiro Toyama, padre della famosa serie horror Silent Hill e degli apprezzati Forbidden Siren e Gravity Rush, ha lodato il videogioco e il lavoro svolto dallo stesso Darril, in particolar modo la sua sceneggiatura, auspicandosi future collaborazioni fra i due."
Per illustrare la scoperta, @unlucky_Gurl_ ha pubblicato anche un'immagine del tweet di Toyama, in cui possiamo leggere: "Chris-san, mi sono innamorato dell'imminente survival horror Remothered e della sua storia. Sarebbe meraviglioso se potessimo fare qualcosa insieme." Nel tweet veniva poi taggato Darril stesso. Appare quindi evidente verso chi fosse rivolto l'apprezzamento del padre di Silent Hill.