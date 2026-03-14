La pagina wikipedia della serie Remothered fu modificata per togliere alcuni riferimenti all'autore Chris Darril

Si allarga il caso Remothered , dopo l'annuncio di una causa legale contro lo studio di sviluppo Stormind Games intentata da Chris Darril , per il mancato riconoscimento della paternità della proprietà intellettuale nel materiale promozionale dell' appena annunciato Remothered: Red Nun's Legacy . Stando a quanto è possibile ricostruire con gli strumenti messi a disposizione dalla piattaforma, nel 2022 (a rottura già avvenuta tra Stormind e Darril) qualcuno modificò la pagina di Remothered: Tormented Fathers su Wikipedia rimuovendo un riferimento a Darril. Più precisamente, si parla di un apprezzamento che Keiichirō Toyama fece a Darril per il primo Remothered, che si tentò di indirizzare verso lo studio di sviluppo.

Le modifiche

A ricostruire l'accaduto è stata la fan page @unlucky_Gurl_ su X, che ha riportato il dettaglio delle modifiche e l'autore delle stesse.

Al momento X/Twitter ha dei problemi e non è possibile caricare il post

Stando a quanto rilevabile consultando Wikipedia, le modifiche furono apportate da Mario Petillo, che cura le pubbliche relazioni di Stormind Games.

Il testo originale della pagina recitava: "Dal suo account personale e con un tweet inaspettato, Keiichiro Toyama, illustre padre della famosa serie horror Silent Hill e degli apprezzati Forbidden Siren e Gravity Rush, oggi figura di spicco a Sony Interactive Entertainment, ha lodato l'opera di Darril arts e il lavoro svolto dal direttore creativo e sceneggiatore Chris Darril, letteralemnte dichiarando il suo "amore2 per il gioco e auspicandosi future collaborazioni con lo stesso Darril."

Il testo modificato rimuoveva completamente i riferimenti a Darril, trasformandosi in: "Dal suo account Twitter personale, Keiichiro Toyama, padre della famosa serie horror Silent Hill e degli apprezzati Forbidden Siren e Gravity Rush, ha lodato il lavoro del team di sviluppo."

L'attribuzione è stata poi ripristinata e ora si può leggere: "Dal suo account Twitter personale, Keiichiro Toyama, padre della famosa serie horror Silent Hill e degli apprezzati Forbidden Siren e Gravity Rush, ha lodato il videogioco e il lavoro svolto dallo stesso Darril, in particolar modo la sua sceneggiatura, auspicandosi future collaborazioni fra i due."

Per illustrare la scoperta, @unlucky_Gurl_ ha pubblicato anche un'immagine del tweet di Toyama, in cui possiamo leggere: "Chris-san, mi sono innamorato dell'imminente survival horror Remothered e della sua storia. Sarebbe meraviglioso se potessimo fare qualcosa insieme." Nel tweet veniva poi taggato Darril stesso. Appare quindi evidente verso chi fosse rivolto l'apprezzamento del padre di Silent Hill.