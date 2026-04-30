Akira Yamaoka comporrà la colonna sonora di Remothered: Red Nun's Legacy

Il maestro al lavoro

A proposito del suo approccio al progetto, Yamaoka ha illustrato la sua visione del genere e il tipo di lavoro svolto per il gioco: "L'orrore non riguarda solo la paura, ma è qualcosa che rimane nel profondo del cuore e della memoria", ha dichiarato il compositore. "Con Remothered: Red Nun's Legacy, ho voluto creare una musica che diventasse un tutt'uno con l'ambiente, insinuandosi lentamente nel giocatore e lasciando una sensazione persistente e inspiegabile".

Per il team di sviluppo, il coinvolgimento del musicista rappresenta un traguardo rilevante. Antonio Cannata, CEO di Stormind Games, ha commentato l'accordo sottolineandone il valore sia a livello produttivo che di identità del brand. "Lavorare con Akira Yamaoka rappresenta un momento determinante per Stormind Games e per l'intero percorso di Remothered", ha spiegato Cannata. "Il suo lavoro ha plasmato l'identità dei survival horror e siamo orgogliosi che la sua visione contribuirà a definire l'identità sonora di Red Nun's Legacy".

Cannata ha inoltre precisato come questa collaborazione costituisca "non solo un riconoscimento artistico, ma anche un passo importante nella nostra ambizione di elevare l'horror narrativo nei videogiochi". Lo stile di Yamaoka andrà quindi a supportare l'universo narrativo di Stormind Games, con l'intento di amplificare la tensione e il mistero che caratterizzano le atmosfere della serie.