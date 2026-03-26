Remothered: Red Nun's Legacy citerà Chris Darril nei nuovi trailer

" Chris Darril è il creatore originale dell'universo di Remothered , della storia e dei personaggi, e la sua visione ha plasmato l'identità e l'atmosfera che molti di voi amano. Apprezzo personalmente il suo talento e l'eredità creativa che ha costruito per la saga."

Stormind Games ha annunciato Remothered: Red Nun's Legacy con trailer e video diario

"L'assenza di nomi individuali nei primi materiali promozionali era in linea con le pratiche standard dell'industria, senza alcuna intenzione di sminuire contributi passati o le radici originali dell'opera. Allo stesso tempo, come CEO, credo sia importante ascoltare la nostra community e guardare oltre il presente per onorare l'eredità di questo percorso."

"Nel corso degli ultimi giorni si è discusso molto del recente annuncio di Remothered: Red Nun's Legacy e voglio affrontare direttamente la questione", ha scritto il CEO di Stormind, Antonio Cannata. "Da parte nostra, il progetto è stato presentato in maniera trasparente e in buona fede ."

Stormind Games ha annunciato che Chris Darril verrà citato nei prossimi trailer di Remothered: Red Nun's Legacy , sul sito ufficiale del gioco e in tutti i materiali promozionali: una scelta che il team di sviluppo pare abbia compiuto volontariamente, dopo le accuse dell'autore del franchise.

Una direzione nuova

Come ricorderete, l'autore di Remothered ha detto di essere stato "cancellato" in Red Nun's Legacy, e a quanto pare Stormind Games ha riflettuto su quelle accuse, prendendo una decisione ben precisa. "Credo che riconoscere queste origini sia anche un modo per onorare la passione dei fan che ci hanno supportato fin dall'inizio", ha scritto Cannata.

"In linea con questa visione di apertura, ho deciso di ampliare in modo proattivo il modo in cui riconosciamo i contributi da qui in avanti, andando oltre le convenzioni dell'industria. Chris Darril è ora menzionato nei nostri trailer ufficiali, sul sito web ufficiale e sulle pagine dei negozi digitali e, naturalmente, sarà accreditato nei titoli di coda dei nuovi videogiochi e delle opere correlate, come già previsto."

"Si tratta di una scelta volontaria da parte nostra e riflette la direzione che desidero intraprendere mentre continuiamo a guidare il franchise sotto la nostra proprietà. Per quel che ci riguarda, è da qui che andremo avanti. La nostra attenzione resta esattamente dove dovrebbe essere: offrire la migliore esperienza possibile ai giocatori e costruire un futuro per Remothered."