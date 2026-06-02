Nuovi dettagli sulla trama di Remothered: Red Nun's Legacy in video

In occasione del Midsummer Night's Scream, Stormind Games ha pubblicato un nuovo video diario di Remothered: Red Nun's Legacy contenente ulteriori dettagli sulla trama del nuovo capitolo della serie horror.

Gli sviluppatori hanno ribadito che Red Nun's Legacy può essere giocato anche da chi non conosce i due precedenti episodi della saga, ponendosi come un'avventura indipendente dal punto di vista narrativo: il punto di accesso ideale per chi vuole avvicinarsi per la prima volta al franchise.

Il gioco segue le vicende di Susan, interpretata dalla vincitrice del BAFTA Cissy Jones: una donna alla disperata ricerca di sua figlia, che è stata rapita e che potrebbe trovarsi in una villa abbandonata sulle pendici dell'Etna. Un luogo, quest'ultimo, carico di segreti e presenze inquietanti.

Come da tradizione per la serie, nel corso della campagna conosceremo la storia della famiglia al centro del racconto, nell'ambito di un'esperienza che si ispira inevitabilmente al lavoro di maestri italiani come Mario Bava e Dario Argento.