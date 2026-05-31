Mina the Hollower supera Yoshi e Pokémon Pokopia nella classifica dell’eShop di Nintendo Switch 2

Il titolo di Yacht Club Games ha registra un ottimo risultato anche su Nintendo Switch 1, dove debutta direttamente al terzo posto . Un successo che sorprende fino a un certo punto: la nuova avventura in stile Zelda-like ha conquistato la critica, diventando il gioco con la media voti più alta del 2026 finora .

Mario Kart World e Donkey Kong Bananza rimangono in posizioni elevate

A chiudere il podio troviamo Pokémon Pokopia, stabile al terzo posto. Il resto della top 10 non riserva particolari sorprese, con titoli come Mario Kart World e Donkey Kong Bananza che continuano a macinare vendite e gravitare nella parte alta della classifica. Oltre a Mina the Hollower, le altre nuove uscite che riescono a ritagliarsi spazio in classifica sono Bluey's Quest for the Gold Pen e Stray, rispettivamente al quindicesimo e sedicesimo posto.



Di seguito la top 20 generale dell'eShop di Nintendo Switch 2:

Mina the Hollower - Nintendo Switch 2 Edition Yoshi and the Mysterious Book Pokemon Pokopia Mario Kart World Donkey Kong Bananza No Man's Sky - Nintendo Switch 2 Edition Super Mario Bros. Wonder - Nintendo Switch 2 Edition + Meetup in Bellabel Park Pokemon Legends: Z-A - Nintendo Switch 2 Edition Super Mario Party Jamboree - Nintendo Switch 2 Edition + Jamboree TV Fallout 4 Resident Evil Requiem Street Fighter 6 Years 1-2 Fighters Edition Mario Tennis Fever Indiana Jones and the Great Circle Bluey's Quest for the Gold Pen Stray Hollow Knight: Silksong - Nintendo Switch 2 Edition Zelda: Breath of the Wild - Nintendo Switch 2 Edition Dragon Quest HD-2D Erdrick Trilogy Collection Final Fantasy 7 Rebirth

Qui sotto invece la top 20 dei giochi distribuiti esclusivamente in formato digitale: