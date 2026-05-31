Mina the Hollower supera Yoshi e Pokémon Pokopia nella classifica dell’eShop di Nintendo Switch 2

Partenza col botto sull'eShop per Mina the Hollower, che nella sua settimana di debutto conquista la vetta della classifica dei giochi più venduti su Nintendo Switch 2, superando Yoshi and the Mysterious Book, rimasto in prima posizione per due settimane consecutive.
Il titolo di Yacht Club Games ha registra un ottimo risultato anche su Nintendo Switch 1, dove debutta direttamente al terzo posto. Un successo che sorprende fino a un certo punto: la nuova avventura in stile Zelda-like ha conquistato la critica, diventando il gioco con la media voti più alta del 2026 finora.
Mario Kart World e Donkey Kong Bananza rimangono in posizioni elevate
A chiudere il podio troviamo Pokémon Pokopia, stabile al terzo posto. Il resto della top 10 non riserva particolari sorprese, con titoli come Mario Kart World e Donkey Kong Bananza che continuano a macinare vendite e gravitare nella parte alta della classifica. Oltre a Mina the Hollower, le altre nuove uscite che riescono a ritagliarsi spazio in classifica sono Bluey's Quest for the Gold Pen e Stray, rispettivamente al quindicesimo e sedicesimo posto.
Di seguito la top 20 generale dell'eShop di Nintendo Switch 2:
- Mina the Hollower - Nintendo Switch 2 Edition
- Yoshi and the Mysterious Book
- Pokemon Pokopia
- Mario Kart World
- Donkey Kong Bananza
- No Man's Sky - Nintendo Switch 2 Edition
- Super Mario Bros. Wonder - Nintendo Switch 2 Edition + Meetup in Bellabel Park
- Pokemon Legends: Z-A - Nintendo Switch 2 Edition
- Super Mario Party Jamboree - Nintendo Switch 2 Edition + Jamboree TV
- Fallout 4
- Resident Evil Requiem
- Street Fighter 6 Years 1-2 Fighters Edition
- Mario Tennis Fever
- Indiana Jones and the Great Circle
- Bluey's Quest for the Gold Pen
- Stray
- Hollow Knight: Silksong - Nintendo Switch 2 Edition
- Zelda: Breath of the Wild - Nintendo Switch 2 Edition
- Dragon Quest HD-2D Erdrick Trilogy Collection
- Final Fantasy 7 Rebirth
Qui sotto invece la top 20 dei giochi distribuiti esclusivamente in formato digitale:
- Mina the Hollower - Nintendo Switch 2 Edition
- No Man's Sky - Nintendo Switch 2 Edition
- Fallout 4 - Nintendo Switch 2 Edition
- Stray
- Hollow Knight: Silksong - Nintendo Switch 2 Edition
- Hollow Knight - Nintendo Switch 2 Edition
- Kena: Bridge of Spirits
- The Elder Scrolls 5: Skyrim
- Ball x Pit - Nintendo Switch 2 Edition
- Minishoot' Adventures - Nintendo Switch 2 Edition
- Deadzone: Rogue
- Hades 2 - Nintendo Switch 2 Edition
- Balatro
- Subnautica - Nintendo Switch 2 Edition
- Stardew Valley - Nintendo Switch 2 Edition
- Disney Dreamlight Valley - Nintendo Switch 2 Edition
- Rotwood
- MIO: Memories in Orbit
- Lollipop Chainsaw Repop - Nintendo Switch 2 Edition
- Deltarune
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