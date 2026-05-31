L'annuncio con data e prezzo di Steam Machine è vicino? Apparso il tutorial introduttivo nel backend di Steam

Le schermate del tutorial introduttivo di Steam Machine sono state caricate da Valve nel backend di Steam, un dettaglio che suggerisce come l'annuncio della data di uscita e del prezzo del nuovo PC da salotto, se non addirittura del lancio vero e proprio, potrebbero non essere lontani.

La scoperta arriva da Brad Lynch, esperto di tecnologie XR, che su X ha condiviso le immagini del "welcome tour" della macchina. Si tratta delle classiche schermate mostrate al primo avvio o quando si utilizzano determinate funzioni per la prima volta, con consigli sull'utilizzo del dispositivo. Tra le immagini scovate ce n'è anche una relativa all'installazione di un nuovo firmware per lo Steam Controller collegato.