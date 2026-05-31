L'annuncio con data e prezzo di Steam Machine è vicino? Apparso il tutorial introduttivo nel backend di Steam

Le schermate del tutorial introduttivo di Steam Machine sono state caricate da Valve nel backend di Steam, un dettaglio che suggerisce come l'annuncio della data di uscita e del prezzo del nuovo PC da salotto, se non addirittura del lancio vero e proprio, potrebbero non essere lontani.
La scoperta arriva da Brad Lynch, esperto di tecnologie XR, che su X ha condiviso le immagini del "welcome tour" della macchina. Si tratta delle classiche schermate mostrate al primo avvio o quando si utilizzano determinate funzioni per la prima volta, con consigli sull'utilizzo del dispositivo. Tra le immagini scovate ce n'è anche una relativa all'installazione di un nuovo firmware per lo Steam Controller collegato.
Novità entro la fine di giugno?
Il caricamento del welcome tour nel database è un indizio interessante, anche se non rappresenta una prova schiacciante di un annuncio a breve. Tuttavia, come ricorda lo stesso Lynch, nel caso dello Steam Controller il tutorial introduttivo era stato caricato nel backend il 2 aprile, poche settimane prima della presentazione ufficiale con data di uscita.
Se le tempistiche dovessero ripetersi, Valve potrebbe essere pronta a un annuncio ufficiale nel corso di giugno, magari nella seconda metà del mese, una volta superata l'ondata di reveal e conferenze legate alla settimana del Summer Game Fest.
Nel frattempo, il possibile prezzo di Steam Machine resta uno dei temi più discussi. Secondo le fonti del giornalista Jez Corden, Valve avrebbe inizialmente fissato un prezzo di 1.000 dollari, ma la recente crisi delle RAM avrebbe costretto l'azienda a rivedere la strategia, portando a un costo finale sensibilmente più alto. Una situazione coerente con i recenti rincari di Steam Deck OLED, aumentata di oltre 200 euro in alcune regioni.
Per conoscere i dettagli della nostra policy editoriale, è disponibile la pagina etica.