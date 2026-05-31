FIFA annuncia Digital Football, un ecosistema di videogiochi con licenza ufficiale

La Fédération Internationale de Football Association (FIFA) ha presentato una nuova strategia dedicata al mondo videoludico, chiamata Digital Football. Si tratta di un ecosistema che riunirà una serie di videogiochi con licenza ufficiale per squadre, giocatori e competizioni, sviluppati in collaborazione con diversi studi e publisher a livello globale.

Il progetto affonda le sue radici nella separazione tra Electronic Arts e FIFA, avvenuta quando EA ha scelto di proseguire la sua storica serie calcistica senza la licenza ufficiale, dando vita a EA Sports FC. Già nel 2022, il presidente Giovanni Infantino aveva anticipato che la FIFA stava avviando contatti per sviluppare nuovi progetti videoludici con licenza ufficiale.