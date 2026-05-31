FIFA annuncia Digital Football, un ecosistema di videogiochi con licenza ufficiale

La Fédération Internationale de Football Association (FIFA) ha presentato una nuova strategia dedicata al mondo videoludico, chiamata Digital Football. Si tratta di un ecosistema che riunirà una serie di videogiochi con licenza ufficiale per squadre, giocatori e competizioni, sviluppati in collaborazione con diversi studi e publisher a livello globale.
Il progetto affonda le sue radici nella separazione tra Electronic Arts e FIFA, avvenuta quando EA ha scelto di proseguire la sua storica serie calcistica senza la licenza ufficiale, dando vita a EA Sports FC. Già nel 2022, il presidente Giovanni Infantino aveva anticipato che la FIFA stava avviando contatti per sviluppare nuovi progetti videoludici con licenza ufficiale.
I primi progetti confermati: FIFA World Cup arriva in estate
Come parte dell'annuncio, l'organizzazione ha presentato il nuovo titolo FIFA sviluppato da Delphi Interactive, intitolato FIFA World Cup Launch Edition. Descritto come una "nuova simulazione della FIFA World Cup... che vi permetterà di scrivere la vostra storia del Mondiale", il gioco arriverà su Netflix durante l'estate, probabilmente preceduto da una presentazione dedicata, dato che non è stato ancora mostrato pubblicamente.
La creazione del Digital Football introduce inoltre un marchio unificato per una serie di partnership che la FIFA ha stretto con vari attori dell'industria videoludica dopo la fine dell'accordo con EA. Tutti questi progetti entrano ora ufficialmente a far parte dell'"ecosistema calcistico digitale", che comprende:
- Il già citato FIFA World Cup sviluppato da Delphi Interactive, in arrivo durante l'estate.
- Il gioco mobile free-to-play FIFA Heroes, sviluppato da Ember Studio e previsto per quest'anno.
- FIFA Rivals, titolo mobile pubblicato da Mythical Games lo scorso anno.
- La partnership con GameFam per FIFA Super Soccer su Roblox.
- L'integrazione degli eventi ufficiali FIFA nella serie Football Manager di Sports Interactive.
- La partnership con Konami e eFootball per le competizioni esports ufficiali FIFAe.
- La collaborazione con Rocket League di Epic Games per iniziative FIFAe.
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