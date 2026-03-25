FIFA Heroes ha una data di uscita: ecco quanto arriverà il nuovo gioco ufficiale FIFA

FIFA Heroes sarà disponibile il 26 aprile su piattaforme mobile, seguito successivamente dalle versioni per PC e console in data ancora da precisare.

Si tratta di un gioco arcade 5v5 che mette insieme alcuni famosi giocatori di calcio con figure di vario tipo, tra le quali anche personaggi mitologici come Thor e Sun Wukong, all'interno di un misto alquanto bislacco.

Calciatori e personaggi vari

Annunciato lo scorso ottobre, FIFA Heroes è sviluppato da Enver ed è un titolo che sembra indirizzato soprattutto a un pubblico giovane, proponendo un'interpretazione arcade e immediata del calcio con elementi legati alla cultura popolare.

Non si tratta di una simulazione realistica, decisamente: il gioco ha un'impostazione veloce e arcade, incentrata su "abilità esagerate, personaggi dotati di forti personalità e gameplay accessibile", in base alla descrizione ufficiale.

Le partite sono progettate per poter essere fruite durante sessioni veloci, intense e frequenti, con possibilità di gioco multiplayer e anche eventi a tempo limitato, oltre a un sistema di progressione a base di stagioni.

I personaggi mettono insieme le mascotte ufficiali di FIFA, le icone più famose del calcio e una serie di personaggi di serie TV e film, oltre a veri e propri miti.

Tra i calciatori reali troviamo Diego Maradona, Harry Kane e vari altri, sia contemporanei che appartenenti alla storia del calcio, oltre a quelli che saranno i probabili protagonisti del prossimo campionato del mondo.