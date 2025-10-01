FIFA Heroes è stato annunciato per PlayStation, Xbox, Switch e mobile

Si tratta di un gioco previsto per il 2026 su PlayStation, Xbox, Nintendo Switch, iOS e Android . Lo sviluppo è in mano al team Enver, di stanza a New York, con la produzione di FIFA e Solace.

I giochi di calcio non bastano mai chiaramente e poiché oramai FIFA ed Electronic Arts hanno divorziato, arrivano sempre nuovi titoli col famoso marchio nel nome. La novità del momento è FIFA Heroes .

Che gioco è FIFA Heroes

FIFA Heroes viene presentato come un "gioco di calcio ad alto ritmo dal taglio arcade 5 vs 5". Qui sotto potete vedere il trailer di annuncio.

FIFA Heroes radunerà in un solo spazio le mascotte ufficiali di FIFA, le icone più famose del calcio e una serie di personaggi di serie TV e film. Potremo quindi creare la nostra squadra, giocare in scontri ad alto ritmo 5 vs 5 con una "fisica dinamica". Lo scopo sarà anche far progredire il proprio club con una serie di obiettivi PvE da completare.

Le varie mascotte (come Maple per il Canada, Zayu per il Mexico e Clutch per gli Stati Uniti d'America) avranno le proprie abilità uniche e mosse speciali. La comunicazione ufficiale e il trailer sottolineano come l'opera voglia avvicinarsi alle generazioni più giovani, magari "risvegliando la nostalgia e il divertimento per le famiglie e i giocatori più attempati".

In passato si è parlato anche di FIFA 2K e Take-Two aveva detto la propria sul simulatore sportivo.