Palworld ha superato il limite, per un ex Capcom

Secondo un ex designer di Capcom, Yoshiki Okamoto, che in passato ha lavorato su giochi come Street Fighter 2 e il primo Resident Evil, Pocket Pair con Palworld ha superato un limite invalicabile.

Okamato ha toccato l'argomento nel suo ultimo video pubblicato su YouTube, dove ha commentato la guerra legale in corso tra Nintendo, The Pokémon Company e Pocket Pair, nata da una presunta violazione di copyright della terza. Come saprete, nel corso dell'ultimo anno ci sono stati diversi sviluppi in merito, tra cui l'acquisizione e la modifica di brevetti registrati da Nintendo appositamente per andare a colpire l'avversario.