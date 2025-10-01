Palworld ha superato il limite, per un ex Capcom

Secondo un ex designer di Capcom, Yoshiki Okamoto, che in passato ha lavorato su giochi come Street Fighter 2 e il primo Resident Evil, Pocket Pair con Palworld ha superato un limite invalicabile.
Okamato ha toccato l'argomento nel suo ultimo video pubblicato su YouTube, dove ha commentato la guerra legale in corso tra Nintendo, The Pokémon Company e Pocket Pair, nata da una presunta violazione di copyright della terza. Come saprete, nel corso dell'ultimo anno ci sono stati diversi sviluppi in merito, tra cui l'acquisizione e la modifica di brevetti registrati da Nintendo appositamente per andare a colpire l'avversario.
Non supportatelo
Secondo Okamoto, Palworld "ha oltrepassato un limite che non dovrebbe essere superato", aggiungendo che non desidera che il mondo accetti "questo genere di cose".
Okamoto ha aggiunto che Palworld diventerà "ufficialmente lecito da giocare" se lo studio di sviluppo raggiungerà un accordo con Nintendo. Tuttavia, fino al termine della causa legale, lo considera inaccettabile, tanto da chiedere ai giocatori di non acquistarlo per non supportarlo.
Okamoto ha tirato in ballo direttamente Pocketpair, definendo uno studio "anti-xxxx". Il carattere kanji era oscurato sia nell'audio che nei sottotitoli. Lui non ha mai giocato e non intende giocare a Palworld, nonostante molte persone glielo abbiano consigliato. Ha anche sottolineato che, se Pocketpair dovesse vincere la causa, questo potrebbe avere effetti negativi sull'intera industria, perché rischierebbe di sdoganare comportamenti simili.