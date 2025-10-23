Disponibile l'aggiornamento di Halloween di Palworld, con nuovi costumi e una missione a tema

Come promesso, gli sviluppatori di Pocketpair oggi hanno pubblicato un nuovo aggiornamento di Halloween per Palworld, che introduce nuovi contenuti e ricompense a tema con questa festività. Potrete farvi un'idea delle novità anche grazie al trailer di lancio, che potrete visualizzare qui sotto.
Più nello specifico, la versione 0.6.8 aggiunge la "Halloween Mission". Si tratta di un incarico abbastanza veloce, che una volta completato permetterà ai giocatori di sbloccare un nuovo set armatura con le fattezze del Pal Depresso e un costume da streghetta per Zoe.
Zoe e il suo Grizzbolt si uniscono alla squadra
Non si tratta dell'unica novità. È stata aggiunta anche un'altra missione, chiamata "Zoe's Sphere", che richiede al giocatore di far fuori una serie di nemici e liberare dei Pal. Una volta completata otterrete il Pal speciale "Zoe & Grizzbolt". Inoltre, le note parlano anche di una nuova notifica della chat che mostra quando i giocatori si uniscono o lasciano il server in cui ci troviamo.
Nel frattempo proseguono i progetti di Pocketpair per espandere il franchise. Sappiamo già che nel 2026 Palworld uscirà dalla fase di accesso anticipato, mentre il prossimo mese verrà presentato Palworld Mobile al G-Star 2025. Non finisce qui, dato che sono in produzione anche lo spin-off agricolo Palfarm e il simulatore di appuntamenti con Pal Palworld: More Than Just Pals.