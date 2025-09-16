Palworld uscirà dall'accesso anticipato nel 2026, Pocketpair parla dei piani della versione 1.0

Nel filmato, il publishing manager "Bucky" afferma che, per quanto il team di sviluppo continuerà ad esplorare nuovi idee e contenuti da aggiungere, ora l'obiettivo è quello di pubblicare la versione 1.0 il prossimo anno nelle migliori condizioni possibili , con la priorità di smussare le imperfezioni e risolvere i problemi che tutt'ora affliggono il gioco. Di conseguenza, l'aggiornamento previsto per il prossimo inverno non sarà corposo come quello uscito a febbraio.

Nonostante la diatriba legale con Nintendo tutt'ora in corso, Pocketpair ha fissato il lancio della versione 1.0 di Palworld al 2026 , che segnerà di conseguenza l'uscita del gioco dalla fase di accesso anticipato iniziata a febbraio dell'anno scorso. La conferma è arrivata da un video realizzato dallo studio in cui si parla dei prossimi passi e dei progetti futuri legati a questo action GDR.

La versione 1.0 di Palworld sarà massiccia

Allo stesso tempo Bucky precisa che questa pianificazione non rallenterà o ridimensionerà lo sviluppo di nuovi contenuti, e attualmente è in programma una mole enorme di nuovi contenuti per la versione 1.0, con maggiori dettagli che verranno svelati prossimamente.

"Abbiamo molte idee su dove vogliamo portare Palworld, ma dobbiamo anche iniziare a pensare alla versione 1.0", ha dichiarato Bucky. "Oltre ad aggiungere nuovi contenuti, c'è molto lavoro di rifinitura da fare prima che Palworld possa uscire dall'Accesso Anticipato. Non è un segreto che Palworld abbia diverse stranezze e imperfezioni, e vogliamo prenderci il tempo necessario per affrontarle correttamente prima del rilascio ufficiale. Con questo in mente, prevediamo di iniziare la fase di pulizia già quest'anno. Il nostro obiettivo è pubblicare Palworld nel 2026, e crediamo che dedicare tempo ora alla risoluzione di questi problemi porterà a un gioco migliore."

"Cosa significa tutto questo? Significa che per il resto dell'anno saremo un po' più silenziosi. Significa anche che il nostro aggiornamento invernale non sarà grande quanto quello di febbraio. Speriamo che i giocatori capiscano che ci stiamo prendendo questo tempo extra per migliorare il gioco nel suo complesso. Detto ciò, non vuol dire che non ci saranno aggiornamenti: abbiamo comunque in serbo alcune sorprese per l'update invernale di quest'anno."

"Vogliamo semplicemente essere trasparenti su dove stiamo andando e sullo sviluppo futuro di Palworld. I lavori non stanno rallentando né subendo tagli, anzi: Palworld 1.0 sarà una pietra miliare per noi, e abbiamo in programma una quantità davvero enorme di contenuti per quell'aggiornamento. Invece di affrettarci, crediamo che costruire ora delle basi solide porterà a un gioco migliore. Siamo davvero entusiasti di ciò che ci aspetta, e speriamo che anche i nostri fan lo siano. Presto condivideremo alcune informazioni di Palworld 1.0."