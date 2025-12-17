Palworld riceve l'update Home Sweet Home, con migliorie per le basi e il crossover con Ultrakill

Come promesso, oggi il team di Pocketpair ha pubblicato l'aggiornamento 0.7 di Palworld. Intitolato "Home Sweet Home", introduce numerose novità: dalla collaborazione con lo sparatutto Ultrakill a nuove funzionalità e miglioramenti per la costruzione delle basi, uno degli aspetti centrali del gioco.
Sul fronte edilizio, sono state aggiunte 48 nuove parti, comprese forme triangolari che in precedenza scarseggiavano, oltre alla possibilità di modificare il colore delle strutture a piacimento. Il menu di costruzione è stato ridisegnato con un'interfaccia a lista, rendendo più fluido e intuitivo il processo di selezione degli elementi. Inoltre, è stata migliorato
Le altre novità in evidenza
Tra le novità più attese spicca il crossover con Ultrakill: i giocatori potranno indossare i set di armatura dedicati ai protagonisti robot V1 e V2, utilizzare alcune delle armi iconiche del titolo e sfruttare la nuova abilità Coin Toss, che consente di eseguire colpi di rimbalzo spettacolari e devastanti.
L'update introduce anche un nuovo boss per i Raid e un'area dedicata a questa attività. I giocatori potranno scegliere se affrontare i nemici all'interno della propria base o nella nuova zona; nel primo caso, le strutture costruite non subiranno danni accidentali durante lo scontro.
Infine, arriva l'integrazione dello Steam Workshop per le copie acquistate sullo store di Valve. Per mantenere l'equilibrio dell'esperienza, l'uso delle mod è stato limitato su alcuni server. Sono state inoltre aggiunte nuove funzionalità per il PvP, con la possibilità di creare set di regole personalizzati.
Oltre a tutte queste novità, c'è anche una lunga lista di correzioni di bug e modifiche varie. Per tutti i dettagli vi rimandiamo alle note ufficiali pubblicate su Steam.