Palworld riceve l'update Home Sweet Home, con migliorie per le basi e il crossover con Ultrakill

Come promesso, oggi il team di Pocketpair ha pubblicato l'aggiornamento 0.7 di Palworld. Intitolato "Home Sweet Home", introduce numerose novità: dalla collaborazione con lo sparatutto Ultrakill a nuove funzionalità e miglioramenti per la costruzione delle basi, uno degli aspetti centrali del gioco.

Sul fronte edilizio, sono state aggiunte 48 nuove parti, comprese forme triangolari che in precedenza scarseggiavano, oltre alla possibilità di modificare il colore delle strutture a piacimento. Il menu di costruzione è stato ridisegnato con un'interfaccia a lista, rendendo più fluido e intuitivo il processo di selezione degli elementi. Inoltre, è stata migliorato