Il microfono Logitech G Yeti GX è in sconto su Amazon al minimo storico

Tra le offerte di Amazon troviamo il microfono Logitech G Yeti GX al minimo storico. Vediamo quanto costa e tutti i dettagli.

NOTIZIA di Stefania Netti   —   17/12/2025
Su Amazon è disponibile il microfono Logitech G Yeti GX a 83,69 € rispetto al prezzo consigliato di 159,99 €, permettendoti di risparmiare fino al 48%. Si tratta del prezzo più basso di sempre, per quanto riguarda questa piattaforma. Se sei interessato, puoi acquistarlo tramite questo link o attraverso il box qui sotto. Il prodotto è venduto e spedito da Amazon, mentre la consegna è prevista entro pochi giorni, salvo particolari variazioni. Oltretutto, Amazon offre una politica di reso gratuito: ciò significa che potrai eventualmente restituire il prodotto entro 14 giorni e senza costi aggiuntivi. Vediamo tutti i dettagli affinché possa valutarne l'acquisto. Ricordiamo che i prezzi sono aggiornati al momento della stesura dell'articolo e potrebbero subire variazioni.

Caratteristiche del microfono

In questo caso si tratta del microfono nella colorazione nera. Per chi non lo sapesse, è uno dei prodotti più apprezzati, grazie alla sua qualità. Il microfono RGB è alimentato da LIGHTSYNC, con una capsula dinamica personalizzata e un software che offre prestazioni audio professionali. La nuova capsula dinamica in stile radiofonico sfrutta un pattern supercardioide: i clic dei tasti sono completamente ignorati per concentrarsi esclusivamente sulla voce.

Sono inoltre presenti effetti Blue VO!CE per coinvolgere il tuo pubblico in streaming e lo Smart Audio Lock. Quest'ultimo sfrutta un limitatore analogico per regolare in modo intelligente il guadagno, oltre a utilizzare un expander verso il basso per ridurre il rumore ambientale.

