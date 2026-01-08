1

Judgment per PC è in sconto su Instant Gaming: scopri i crimini contorti in una Tokyo oscura

Tra le offerte di Instant Gaming troviamo Judgment per PC, un gioco investigativo di azione e avventura ambientato in una Tokyo misteriosa.

08/01/2026
Su Instant Gaming è disponibile Judgment per PC a 11,86 € invece di 40 €. Una volta aggiunta l'IVA al 22%, il prezzo finale sarà di 14,47 €. Se sei interessato, puoi acquistarlo tramite questo link o attraverso il box qui sotto. Si tratta in questo caso della versione per Steam. Riscattare il gioco è semplicissimo: una volta acquistato ti arriverà la chiave di gioco. Non dovrai fare altro che copiarla, aprire Steam e, in basso a sinistra, cliccare su "Aggiungi un gioco", poi su "Attiva un prodotto su Steam", incollando la key. Vediamo ora qualche dettaglio su questo titolo affinché tu possa valutarne l'acquisto.

Cos'è Judgment

Si tratta di un gioco investigativo in cui vestirai i panni di Takayuki Yagami, un avvocato diventato detective. Dovrai scovare una rete criminale nascosta e scoprire la verità dietro a una serie di omicidi macabri. Potrai provare due stili di combattimento per abbattere gli avversari, mentre la storia è ricca di colpi di scena cinematografici e saprà intrattenerti senza troppe difficoltà.

Se sei interessato e vuoi saperne di più, ti invitiamo a leggere la nostra recensione. Noi abbiamo particolarmente apprezzato questo gioco, grazie a un gameplay più strategico e impegnativo e a una storia dalla narrazione impeccabile. Troviamo inoltre un ottimo mix di meccaniche vecchie e nuove.

