Samsung è pronta ad aumentare i prezzi della sua futura linea di smartphone: I Galaxy S26 costeranno di più

L'aumento dei prezzi degli smartphone di fascia alta sembra ormai inevitabile e Samsung si prepara ad adeguarsi a questo scenario con la prossima serie Galaxy S26. Secondo quanto riportato da Financial News in Corea del Sud, il colosso tecnologico avrebbe approvato una policy interna che prevede un rialzo dei prezzi compreso tra 30 e 60 dollari per i nuovi flagship, a causa delle crescenti pressioni sui costi di produzione.
In particolare, l'aumento previsto oscillerebbe tra 44.000 e 88.000 won, segnando una svolta rispetto alla strategia adottata negli ultimi anni. Samsung, infatti, aveva evitato incrementi di prezzo per la serie Galaxy S per tre generazioni consecutive.
Gli Stati Uniti potrebbero non risentire dell'aumento dei prezzi dei Samsung Galaxy S26
Per avere un riferimento, in Corea del Sud il Galaxy S25 era stato lanciato a 1,155 milioni di won, il Galaxy S25 Plus a 1,353 milioni di won e il Galaxy S25 Ultra a 1,6984 milioni di won. Con i nuovi aumenti, il Galaxy S26 Ultra potrebbe arrivare a costare circa 1,8 milioni di won, pari a circa 1.245 dollari.
Curiosamente, Samsung sembra intenzionata a non applicare aumenti di prezzo in mercati strategici come gli Stati Uniti. Questo porterebbe a una situazione inedita, con i Galaxy S26 potenzialmente più economici negli USA che nel mercato domestico sudcoreano. Le indiscrezioni indicano infatti prezzi di listino invariati negli Stati Uniti: 799,99 dollari per Galaxy S26, 999,99 dollari per S26 Plus e 1.299,99 dollari per S26 Ultra.
Cosa c'è alla base di questi rincari dei prezzi dei Samsung Galaxy S26? E l'Italia?
Alla base di questi rincari ci sono diversi fattori. Il costo dei moduli di memoria LPDDR5X da 12 GB è più che raddoppiato rispetto all'inizio del 2025, mentre Counterpoint Research prevede un ulteriore aumento del 40% dei prezzi delle memorie entro il secondo trimestre del 2026. A ciò si aggiunge la volatilità del won sudcoreano, che incide direttamente sui costi sostenuti da Samsung per l'acquisto dei processori Qualcomm, in particolare il futuro Snapdragon 8 Elite Gen 5.
Non sappiamo ancora se questi rincari avranno luogo e seguito anche in Italia con un aumento del costo dei dispositivi che arriveranno sul nostro mercato. Certo è che, se non dovesse essere adesso, un aumento generale dei costi della tecnologia sembra, ormai, inevitabile anche nel nostro Paese.