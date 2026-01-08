Samsung è pronta ad aumentare i prezzi della sua futura linea di smartphone: I Galaxy S26 costeranno di più

L'aumento dei prezzi degli smartphone di fascia alta sembra ormai inevitabile e Samsung si prepara ad adeguarsi a questo scenario con la prossima serie Galaxy S26. Secondo quanto riportato da Financial News in Corea del Sud, il colosso tecnologico avrebbe approvato una policy interna che prevede un rialzo dei prezzi compreso tra 30 e 60 dollari per i nuovi flagship, a causa delle crescenti pressioni sui costi di produzione.

In particolare, l'aumento previsto oscillerebbe tra 44.000 e 88.000 won, segnando una svolta rispetto alla strategia adottata negli ultimi anni. Samsung, infatti, aveva evitato incrementi di prezzo per la serie Galaxy S per tre generazioni consecutive.