Intel Nova Lake S promette un grande salto nelle prestazioni della memoria con supporto nativo a DDR5 fino a 8000 MT/s

Durante l'evento Embedded World 2026 in Germania, il produttore di hardware ECS ha mostrato un prototipo di PC embedded chiamato Liva P300, progettato per utilizzare i futuri processori Intel Nova Lake S. Anche se il dispositivo presentato è solo un mockup e non contiene ancora un vero chip della nuova generazione, la scheda tecnica esposta accanto al sistema ha rivelato alcune informazioni interessanti sulle capacità della prossima piattaforma desktop di Intel.
Secondo quanto mostrato, i processori Nova Lake S offriranno un importante miglioramento nel supporto della memoria. Il sistema dimostrativo indica infatti la compatibilità con moduli DDR5 fino a 8000 MT/s, una frequenza molto più elevata rispetto a quella supportata dalle generazioni attuali
Ulteriori dettagli sull'architettura di Intel Nova Lake S
Il prototipo Liva P300 mostrato all'evento include due slot SO-DIMM per moduli DDR5 da 8000 MHz e supporta anche unità di archiviazione PCIe NVMe di nuova generazione. Il sistema può infatti ospitare SSD M.2 2280 PCIe Gen5 x4, offrendo velocità di trasferimento molto elevate. Per quanto riguarda la connettività, il dispositivo integra diverse porte tra cui HDMI, DisplayPort e USB Type-C, oltre al supporto per sistemi operativi come Linux e Windows 11.
Nonostante la scheda tecnica non fornisca dettagli specifici sul modello di CPU utilizzato, le indiscrezioni suggeriscono che la serie Nova Lake includerà diverse varianti con configurazioni di core differenti. I modelli di fascia alta potrebbero arrivare fino a 175 watt di TDP, mentre altri modelli più efficienti potrebbero avere consumi intorno ai 65 watt.
Quando arriverà Intel Nova Lake S?
Il prototipo Liva P300 mostrato da ECS utilizza attualmente un alimentatore integrato da 120 watt, ma secondo alcune fonti questa configurazione potrebbe essere aggiornata a circa 240 watt per supportare i chip più potenti della futura gamma.
La serie Intel Nova Lake è considerata il vero successore della piattaforma Arrow Lake e dovrebbe introdurre diversi cambiamenti rispetto alle generazioni precedenti. Il lancio ufficiale dei nuovi processori è atteso nella seconda metà del 2026, mentre i primi sistemi embedded basati su questa architettura potrebbero arrivare sul mercato nel corso del 2027.