Intel Nova Lake S promette un grande salto nelle prestazioni della memoria con supporto nativo a DDR5 fino a 8000 MT/s

Durante l'evento Embedded World 2026 in Germania, il produttore di hardware ECS ha mostrato un prototipo di PC embedded chiamato Liva P300, progettato per utilizzare i futuri processori Intel Nova Lake S. Anche se il dispositivo presentato è solo un mockup e non contiene ancora un vero chip della nuova generazione, la scheda tecnica esposta accanto al sistema ha rivelato alcune informazioni interessanti sulle capacità della prossima piattaforma desktop di Intel. Secondo quanto mostrato, i processori Nova Lake S offriranno un importante miglioramento nel supporto della memoria. Il sistema dimostrativo indica infatti la compatibilità con moduli DDR5 fino a 8000 MT/s, una frequenza molto più elevata rispetto a quella supportata dalle generazioni attuali

Ulteriori dettagli sull'architettura di Intel Nova Lake S Il prototipo Liva P300 mostrato all'evento include due slot SO-DIMM per moduli DDR5 da 8000 MHz e supporta anche unità di archiviazione PCIe NVMe di nuova generazione. Il sistema può infatti ospitare SSD M.2 2280 PCIe Gen5 x4, offrendo velocità di trasferimento molto elevate. Per quanto riguarda la connettività, il dispositivo integra diverse porte tra cui HDMI, DisplayPort e USB Type-C, oltre al supporto per sistemi operativi come Linux e Windows 11. Intel prepara il lancio degli Arrow Lake Refresh con un evento tecnico fissato per la prossima settimana Nonostante la scheda tecnica non fornisca dettagli specifici sul modello di CPU utilizzato, le indiscrezioni suggeriscono che la serie Nova Lake includerà diverse varianti con configurazioni di core differenti. I modelli di fascia alta potrebbero arrivare fino a 175 watt di TDP, mentre altri modelli più efficienti potrebbero avere consumi intorno ai 65 watt.