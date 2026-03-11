Apple rinuncia all’iPhone Flip: troppe limitazioni e poca utilità, secondo un leak

Poco fa vi abbiamo raccontato che Apple stava valutando la possibilità di lavorare a un iPhone pieghevole con design a conchiglia , simile al Galaxy Flip. Un'idea presa in considerazione, ma poi abbandonata in quanto poco interessante, secondo un leak. Il design sarebbe risultato poco funzionale e non giustificabile, senza contare i numerosi compromessi necessari per i vari componenti. Vediamo meglio i dettagli.

Il design a conchiglia non conviene

Secondo il leaker Instant Digital su Weibo, Apple ha preso in considerazione l'idea di realizzare un iPhone pieghevole a conchiglia, ma poi ha preferito abbandonare il progetto. L'azienda di Cupertino ritiene infatti che sia un design poco utile, il cui unico punto di forza sarebbe stato il formato ridotto una volta chiuso. Instant Digital crede che, se Apple volesse davvero un iPhone più piccolo, introdurrebbe direttamente un modello in stile slab (forma rettangolare e piatta) piuttosto che affidarsi a un pieghevole. I compromessi e le limitazioni sarebbero diversi, dalla riduzione dello spazio per i componenti della fotocamera alla capacità della batteria limitata.

Il design a conchiglia non rispecchia i piani di Apple

Anche il sistema della fotocamera posteriore avrebbe richiesto modifiche, confermando che tutto questo sforzo non sarebbe realmente giustificato. Inoltre, gli iPhone di dimensioni più piccole come i modelli 12 e 13 mini sono stati dismessi dopo due generazioni, in quanto vendevano poco. Chiaramente queste informazioni vanno prese con cautela: non sappiamo se Apple abbia davvero intenzione di abbandonare il progetto o se tornerà in futuro. Restiamo in attesa di conferme più precise.