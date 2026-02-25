Apple e la sfida del pieghevole perfetto: iPhone Fold potrebbe avere una piega praticamente invisibile

Secondo le ultime informazioni provenienti dalla Cina, una linea produttiva avrebbe già ricevuto gli ordini dei pannelli destinati al primo smartphone pieghevole di Apple, segnale che il progetto potrebbe essere più avanzato del previsto.

L'atteso iPhone Fold torna al centro delle indiscrezioni, questa volta con dettagli molto specifici sulla qualità del display interno e sulla gestione della tanto discussa piega centrale.

Cosa emerge, dagli ultimi rumors, sulla "piega" del prossimo iPhone Fold?

Il rumor sostiene che Apple abbia imposto specifiche estremamente rigide: la piega dovrebbe essere inferiore a 0,15 mm e presentare un angolo minore di 2,5 gradi. Numeri che, se confermati, ridurrebbero drasticamente la visibilità del segno sul display, avvicinando il dispositivo a un'esperienza visiva quasi priva di interruzioni. L'obiettivo sarebbe quello di rendere l'iPhone Fold il primo smartphone pieghevole con uno schermo praticamente "senza piega".

In passato si è parlato delle difficoltà incontrate da Apple nel raggiungere standard qualitativi superiori rispetto ai concorrenti, nonostante questi ultimi operino nel settore foldable da diversi anni. Una delle soluzioni esplorate dall'azienda sarebbe l'utilizzo di Ultra-Thin Glass (UTG) con diversi spessori, al fine di trovare il giusto equilibrio tra flessibilità e resistenza.