Apple e la sfida del pieghevole perfetto: iPhone Fold potrebbe avere una piega praticamente invisibile

L'atteso iPhone Fold torna al centro delle indiscrezioni, questa volta con dettagli molto specifici sulla qualità del display interno e sulla gestione della tanto discussa piega centrale.
Secondo le ultime informazioni provenienti dalla Cina, una linea produttiva avrebbe già ricevuto gli ordini dei pannelli destinati al primo smartphone pieghevole di Apple, segnale che il progetto potrebbe essere più avanzato del previsto.
Il punto chiave riguarda proprio la "crease", ovvero la piega visibile che caratterizza la maggior parte dei dispositivi foldable attualmente sul mercato.
Cosa emerge, dagli ultimi rumors, sulla "piega" del prossimo iPhone Fold?
Il rumor sostiene che Apple abbia imposto specifiche estremamente rigide: la piega dovrebbe essere inferiore a 0,15 mm e presentare un angolo minore di 2,5 gradi. Numeri che, se confermati, ridurrebbero drasticamente la visibilità del segno sul display, avvicinando il dispositivo a un'esperienza visiva quasi priva di interruzioni. L'obiettivo sarebbe quello di rendere l'iPhone Fold il primo smartphone pieghevole con uno schermo praticamente "senza piega".
In passato si è parlato delle difficoltà incontrate da Apple nel raggiungere standard qualitativi superiori rispetto ai concorrenti, nonostante questi ultimi operino nel settore foldable da diversi anni. Una delle soluzioni esplorate dall'azienda sarebbe l'utilizzo di Ultra-Thin Glass (UTG) con diversi spessori, al fine di trovare il giusto equilibrio tra flessibilità e resistenza.
Il tema della piega e dei graffi è centrale nella progettazione del display di iPhone Fold
Tuttavia, l'UTG presenta una naturale vulnerabilità ai graffi. Per questo motivo, Apple starebbe valutando l'applicazione di un film in poliimmide sopra il vetro ultrasottile, così da aumentarne la durabilità senza compromettere la qualità visiva. Si tratta di componenti costosi e tecnologicamente avanzati, coerenti con la strategia dell'azienda di privilegiare soluzioni premium per differenziarsi nel mercato.
Secondo le indiscrezioni, la produzione di massa potrebbe iniziare già a luglio, suggerendo un possibile lancio entro l'anno. Resta però fondamentale mantenere cautela: le informazioni attuali non sono confermate ufficialmente e il progetto potrebbe ancora subire modifiche.