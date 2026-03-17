NVIDIA presenta la RTX PRO 4500 Blackwell Server Edition: potenza estrema in formato single-slot

NVIDIA ha ampliato la propria offerta per il settore professionale e data center con la nuova RTX PRO 4500 Blackwell Server Edition, una scheda grafica progettata per carichi di lavoro enterprise e applicazioni di intelligenza artificiale ad alte prestazioni. Basata sull'architettura Blackwell, questa GPU punta a combinare efficienza energetica e potenza di calcolo in un formato compatto.
Uno degli aspetti più impressionanti è la configurazione hardware: la scheda integra ben 10.496 CUDA core e 82 RT core, accompagnati da 32 GB di memoria GDDR7 su bus a 256 bit. La larghezza di banda raggiunge gli 800 GB/s, grazie a velocità di memoria fino a 25 Gbps. Il consumo energetico è relativamente contenuto per la categoria, con un TDP di 165W.
Le prestazioni di NVIDIA RTX PRO 4500 Blackwell Server Edition
Dal punto di vista delle prestazioni, la RTX PRO 4500 offre numeri di assoluto rilievo, con capacità che arrivano fino a 1.6 PFLOPs in FP4 e oltre 800 TFLOPs in FP8. Questo la rende particolarmente adatta per applicazioni di intelligenza artificiale, inferenza e analisi dati su larga scala.
In scenari concreti, NVIDIA dichiara miglioramenti fino a 10 volte nelle prestazioni IA rispetto alla precedente generazione, come nel caso del modello Nemotron Nano 9B.
Anche in ambito data analytics, grazie all'accelerazione di Apache Spark con cuDF, la scheda può garantire query fino a cinque volte più veloci e un miglioramento significativo del costo totale di gestione. Le prestazioni migliorano anche nelle applicazioni di Vision AI, con incrementi fino a quattro volte.
Design e non solo di NVIDIA RTX PRO 4500 Blackwell Server Edition
Il design rappresenta un altro punto di forza: la GPU adotta un formato single-slot con raffreddamento passivo, ideale per server ad alta densità. Supporta inoltre la tecnologia MIG, che consente di suddividere la GPU in più istanze indipendenti.
La RTX PRO 4500 Blackwell Server Edition è già disponibile presso system integrator e provider cloud, posizionandosi come una soluzione avanzata per infrastrutture moderne basate su IA e calcolo accelerato. Che cosa ne pensate di questo prodotto? Fateci sapere la vostra opinione nei commenti nell'apposita sezione sottostante.