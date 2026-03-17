NVIDIA presenta la RTX PRO 4500 Blackwell Server Edition: potenza estrema in formato single-slot

NVIDIA ha ampliato la propria offerta per il settore professionale e data center con la nuova RTX PRO 4500 Blackwell Server Edition, una scheda grafica progettata per carichi di lavoro enterprise e applicazioni di intelligenza artificiale ad alte prestazioni. Basata sull'architettura Blackwell, questa GPU punta a combinare efficienza energetica e potenza di calcolo in un formato compatto.

Uno degli aspetti più impressionanti è la configurazione hardware: la scheda integra ben 10.496 CUDA core e 82 RT core, accompagnati da 32 GB di memoria GDDR7 su bus a 256 bit. La larghezza di banda raggiunge gli 800 GB/s, grazie a velocità di memoria fino a 25 Gbps. Il consumo energetico è relativamente contenuto per la categoria, con un TDP di 165W.