LG amplia la gamma TV 2026: arrivano Micro RGB, Mini RGB e nuovi QNED fino a 115 pollici

LG continua ad ampliare il catalogo TV 2026 introducendo sul mercato italiano una nuova serie di modelli LED di fascia alta. Dopo il debutto della collezione OLED evo AI, il produttore sudcoreano punta ora su tecnologie Micro RGB, Mini RGB e QNED Mini LED, con l'obiettivo di differenziare ulteriormente la proposta premium dedicata ai grandi schermi. La nuova gamma copre diverse fasce di prezzo e dimensioni, dai modelli da 43 pollici fino ai pannelli da 115 pollici. Al centro della strategia ci sono l'elaborazione tramite IA, una gestione più avanzata della retroilluminazione e una maggiore precisione nella riproduzione dei colori. Tra le novità più rilevanti compare anche l'integrazione di strumenti basati su Google Gemini e Microsoft Copilot direttamente nella piattaforma webOS.

LG Micro RGB evo AI punta sulla fedeltà cromatica Il modello di riferimento della nuova collezione è rappresentato dalla serie LG Micro RGB evo AI, premiata durante il CES 2026. La tecnologia, diversa dal microLED in quanto utilizza comunque utilizza un pannello LCD retroilluminato e non LED organici, è composta da LED RGB di dimensioni ridotte che permettono un controllo più preciso di luminosità e colori rispetto ai tradizionali pannelli LED e Mini LED. La tecnologia LG Micro RGB rimane una tipologia di Mini LED, da non confondere con i MicroLED Secondo LG, il sistema consente di ottenere neri più profondi, un contrasto più elevato e una riproduzione cromatica più accurata. La serie ha inoltre ottenuto tre certificazioni Intertek relative alla copertura degli spazi colore BT.2020, DCI-P3 e Adobe RGB. Si tratta di parametri utilizzati soprattutto nella produzione video, nel cinema HDR e nell'editing professionale. LG OLED evo AI 2026 arrivano in Italia: TV più luminosi, IA avanzata e prezzi fino a 20.000 euro A gestire l'elaborazione delle immagini arriva il processore α11 Gen3 con IA, già adottato sui TV OLED della società. Per la prima volta il chip viene integrato anche su una linea LED. Il sistema sfrutta un doppio motore di elaborazione per migliorare l'upscaling dei contenuti e ottimizzare nitidezza e gestione delle scene ad alto contrasto. La serie MRGB96 sarà disponibile nei tagli da 75, 86 e 100 pollici, con prezzi rispettivamente di 4.999 euro, 6.299 euro e 12.999 euro.

Debuttano anche i TV Mini RGB e QNED Mini LED Accanto alla gamma principale, LG introduce anche la serie Mini RGB evo AI, una soluzione che evolve l'approccio Mini LED attraverso una retroilluminazione multicolore pensata per aumentare intensità e sfumature cromatiche. Questi modelli integrano il processore α8 Gen3, che secondo l'azienda migliora in modo significativo la gestione della retroilluminazione rispetto alla generazione precedente. La funzione Precision Dimming interviene invece sul controllo delle aree luminose e scure per incrementare contrasto e dettaglio. LG QNED Evo AI La serie MRGB87 sarà commercializzata nei formati da 50 a 86 pollici con prezzi compresi tra 1.199 euro e 3.799 euro. Sul fronte QNED, LG amplia la disponibilità dei pannelli di grande formato con nuovi modelli da 100 e 115 pollici. I TV QNED93B e QNED87B integrano sistemi di local dimming evoluti e algoritmi di IA dedicati all'upscaling 4K, progettati per ottimizzare texture e contorni anche su diagonali particolarmente ampie. La piattaforma webOS introduce inoltre nuove funzioni basate su IA generativa, accessibili tramite telecomando con puntatore e comandi vocali. Tra queste compare HDR Remastering, tecnologia che converte contenuti SDR in HDR per aumentare luminosità e profondità delle immagini. I prezzi della linea QNED Mini LED sono i seguenti: QNED93B (115", 85'', 75'', 65'', 55''): 11.999, 2.499, 2.099, 1.399, 1.099 euro

QNED87B (100", 86'', 75'', 65'', 55'', 50'', 43"): 3.299, 2.399, 1.999, 1.299, 999, 799, 499 euro