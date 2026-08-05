Samsung ha trovato un nuovo modo per rendere ancora meno visibile la piega dei suoi foldable

Se da un lato Samsung ha introdotto miglioramenti significativi nei suoi smartphone pieghevoli grazie alla tecnologia Flex Titanium , dall'altro l'azienda guarda già al futuro e lavora alla prossima evoluzione di questa categoria. Secondo le ultime indiscrezioni, infatti, starebbe già progettando il prossimo passo per perfezionare ulteriormente i suoi dispositivi foldable. Più precisamente, Samsung Display starebbe sviluppando una nuova tecnologia per il vetro , in grado di rendere ancora meno evidente la piega permanente dei display pieghevoli. Vediamo di seguito tutti i dettagli.

La nuova tecnologia

Stando a quanto riportato da ZDNet, la tecnologia in sviluppo si chiama CTG (Center Etched Thin Glass), ovvero una versione di nuova generazione del vetro ultra-sottile attualmente utilizzato nei pannelli OLED pieghevoli. Sebbene sia ancora in fase di sviluppo, diverse fonti del settore ritengono che la tecnologia sarà già pronta dal prossimo anno. Tuttavia, è bene precisare che Samsung non ha ancora confermato queste indiscrezioni, quindi sono informazioni da prendere con la dovuta cautela.

Un pieghevole Samsung (Fonte: SamMobile)

Ad ogni modo, anziché realizzare l'intera lastra di vetro con lo stesso spessore, la nuova tecnologia assottiglia semplicemente la sezione che si piega ogni volta, con il resto del vetro che rimane più spesso. In questo modo, il display continua ad essere rigido e resistente quando il dispositivo è aperto.

Questo tipo di approccio permetterebbe ai pieghevoli di non sviluppare quelle fastidiose pieghe che si vedono nel tempo, dato che la parte centrale del display dovrebbe subire una minore sollecitazione. Inoltre, in questo modo Samsung potrebbe produrre dispositivi ancora più sottili e leggeri, seppur resistenti.