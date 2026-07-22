Samsung annuncia i nuovi pieghevoli Galaxy Z Fold8 Ultra, Fold8 e Flip8 con caratteristiche ufficiali

Samsung presenta ufficialmente i nuovi pieghevoli Galaxy Z Fold8 Ultra, Fold8 e Flip8, tra cui il dispositivo inedito dal formato wide. Ecco le principali caratteristiche dei dispositivi e tutto ciò che si deve sapere.

Dopo mesi di indiscrezioni, finalmente Samsung ha svelato i nuovi pieghevoli al Galaxy Unpacked, precisamente i modelli Galaxy Z Fold8 Ultra, Fold8 e Flip8. Il Galaxy Z Fold8 rappresenta la novità vera e propria della gamma, dato che adotta un formato completamente inedito ed è pensato per soddisfare esigenze specifiche. Nello specifico, si tratta di tre modelli pensati per tre utilizzi diversi: utilizzo professionale e multitasking (Z Fold8 Ultra), streaming e visualizzazione di contenuti (Z Fold8 con formato wide) e utilizzo quotidiano ma più compatto (Z Flip8). Specifichiamo che l'articolo è in aggiornamento, quindi inseriremo ulteriori informazioni successivamente. Inoltre, vi anticipiamo che acquistando questi nuovi prodotti avrete diritto a 6 mesi di utilizzo gratuito di Google AI Pro. I pieghevoli arriveranno ufficialmente sul mercato il 7 agosto, dopo il periodo di preordine iniziato il 22 luglio, con iniziative dedicate al trade-in, possibilità di finanziamento e 100€ di sconto al checkout con PayPal.

Caratteristiche del Galaxy Z Fold8 Ultra Partiamo dal modello Ultra, che introduce diverse novità e soprattutto miglioramenti per offrire un'esperienza ancora più godibile. Prima di tutto, è importante fare una precisazione: nonostante il nome "Ultra", questo modello non rappresenta una nuova categoria, ma è in realtà il Fold8 standard, ovvero il diretto successore del Fold7 base. Il vero Galaxy Z Fold8, invece, è il modello pieghevole con formato più ampio, precedentemente indicato con il nome Galaxy Wide Fold. Galaxy Z Flip8, Galaxy Z Fold8 Ultra e Galaxy Z Fold8 Il modello Ultra monta il processore Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy e utilizza una batteria con capacità di 5.000 mAh (ricarica da 45 W e wireless da 20 W). Questo dispositivo introduce una nuova architettura di ricarica a doppio circuito, pensata per distribuire l'energia in modo ancora più efficiente e garantire quindi una ricarica più veloce e affidabile. Si tratta inoltre del pieghevole più sottile mai realizzato da Samsung, con uno spessore di appena 4,1 mm da aperto. Sono stati introdotti anche importanti miglioramenti, in particolare alla cerniera, per rendere il dispositivo non solo più leggero, ma ancora più pratico e intuitivo nell'utilizzo quotidiano. Grazie alla tecnologia Flex Titanium annunciata di recente, quindi alla lega di titanio sotto al display, non solo la resistenza è stata nettamente migliorata rispetto al passato, ma la piega è praticamente invisibile. La nuova struttura si basa su due componenti in titanio: una pellicola in lega di titanio sotto il display, al posto del film polimerico, e una piastra in titanio dal basso. La lega di titanio è venti volte superiore al polimero, in termini di rigidità. Inoltre, il processo di foratura avanzata permette di eliminare le cosiddette sacche d'aria presenti tra il modulo e l'adesivo, garantendo così una migliore adesione e una maggiore stabilità nell'area della piegatura. Per chi non lo sapesse, infatti, negli scorsi anni alcuni pieghevoli hanno evidenziato problemi legati al distacco dello strato adesivo nella zona della cerniera. Per questo motivo, Samsung ha lavorato duramente per migliorare la resistenza di questa componente e risolvere queste criticità. Si tratta di un dispositivo pensato per l'utilizzo professionale e per il multitasking. Samsung spiega che, una volta aperto, sembra di avere due smartphone da 6,5" affiancati, con la comodità però di utilizzare un unico dispositivo. Questo si traduce in un'esperienza particolarmente efficace nella gestione di più attività contemporaneamente. Un esempio è Now Nudge, una funzione dedicata al multitasking che fornisce suggerimenti contestuali in base a ciò che si sta facendo sullo smartphone. Se, ad esempio, si sta conversando su WhatsApp per organizzare un meeting, Now Nudge può suggerire di aprire il calendario per verificare gli appuntamenti disponibili. Samsung ha inoltre confermato che le funzioni Galaxy AI continueranno a essere offerte gratuitamente e senza un limite temporale annunciato, anche se alcune integrazioni, come quelle più avanzate di Now Nudge con servizi esterni, non saranno disponibili in Italia al momento del lancio. Galaxy AI A tal proposito, l'intelligenza artificiale continua ad avere un ruolo importante, con Gemini sempre presente all'interno dei dispositivi. È stata introdotta anche una nuova funzione chiamata Gemini Notebook: basta fornire alcune fonti, come ad esempio una foto, e Gemini può creare automaticamente un'infografica oppure preparare degli appunti ben organizzati di un meeting. È già possibile provarla, ma sarà sicuramente una delle funzioni più interessanti sul Fold Ultra, un dispositivo pensato proprio per sfruttare al meglio questo tipo di funzionalità. Galaxy Z Fold8 Ultra (Foto di Giordana Moroni) Il comparto fotografico si basa su una fotocamera principale da 200 MP, un'ultra-grandangolare da 50 MP e un teleobiettivo da 10 MP con ProVisual Engine e Cine LUT per conferire un aspetto cinematografico ai video. Fotocamere del Galaxy Z Fold8 Ultra È presente inoltre il supporto al codec APV, che permette di comprimere maggiormente i video senza comprometterne la qualità, rendendo quindi i file più leggeri. Scheda tecnica del Galaxy Z Fold8 Ultra Le seguenti specifiche sono in fase di aggiornamento, quindi potrebbero essere incomplete. Nel frattempo, ecco le principali informazioni: Display interno : Dynamic AMOLED 2X da 8,0″ QXGA+ (2,504 x 2,256 pixel) in 10:9, frequenza di aggiornamento LTPO a 120 Hz

: Dynamic AMOLED 2X da 8,0″ QXGA+ (2,504 x 2,256 pixel) in 10:9, frequenza di aggiornamento LTPO a 120 Hz Display esterno : Dynamic AMOLED 2X da 6,5″ Full HD+ (1,080 x 2,520 pixel) in 21:9, frequenza di aggiornamento LTPO a 120 Hz

: Dynamic AMOLED 2X da 6,5″ Full HD+ (1,080 x 2,520 pixel) in 21:9, frequenza di aggiornamento LTPO a 120 Hz Processore : Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 For Galaxy

: Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 For Galaxy GPU : Adreno 840

: Adreno 840 Dimensioni : 143,2 x 158,4 x 4,1 mm (aperto), 72,8 x 158,4 x 8,9 mm (chiuso)

: 143,2 x 158,4 x 4,1 mm (aperto), 72,8 x 158,4 x 8,9 mm (chiuso) Peso : 215 grammi

: 215 grammi Batteria : 5.000 mAh

: 5.000 mAh Ricarica : 45 W, wireless 20 W

: 45 W, wireless 20 W Fotocamere : 200 + 50 + 10 MP (f/1.7-1.9-2.4) con OIS, ultra-wide e teleobiettivo con zoom ottico 3X e OIS

: 200 + 50 + 10 MP (f/1.7-1.9-2.4) con OIS, ultra-wide e teleobiettivo con zoom ottico 3X e OIS Fotocamera selfie (interna ed esterna) : 10 MP (f/2.2)

: 10 MP (f/2.2) Connettività : sensore IR, Dual SIM 5G, eSIM, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, NFC, speaker stereo, Dual GPS, USB-C 3.2 Gen 1

: sensore IR, Dual SIM 5G, eSIM, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, NFC, speaker stereo, Dual GPS, USB-C 3.2 Gen 1 Sistema operativo : Android 17 (One UI 9)

: Android 17 (One UI 9) Archiviazione : 256/512 GB/ 1 TB

: 256/512 GB/ 1 TB RAM : 12 GB di RAM LPDDR5X per i modelli da 256 e 512 GB, 16 GB di RAM LPDDR5X per quello da 1TB

: 12 GB di RAM LPDDR5X per i modelli da 256 e 512 GB, 16 GB di RAM LPDDR5X per quello da 1TB Certificazione: IP48 Prezzi e colorazioni Ecco di seguito i prezzi in base alle opzioni di archiviazione: 256 GB: 2.299 €

512 GB: 2.499 €

1 TB: 2.899 € Le colorazioni disponibili saranno: Violet shadow, Crema, Grafite, Green Shadow (quest'ultima esclusiva online). Differenze tra Galaxy Z Fold7 e Galaxy Z Fold8 Ultra Di seguito trovate una pratica tabella con le principali differenze tra i due modelli:

Caratteristiche del Galaxy Z Fold8 Passiamo alla novità della gamma. Il Galaxy Z Fold8, precedentemente conosciuto come Galaxy Wide Fold, presenta un fattore di forma diverso, pensato per la visualizzazione e per favorire interazioni rapide in mobilità. Lo smartphone è grande esattamente quanto un passaporto, per farvi capire quanto sia compatto. Da chiuso, lo schermo esterno in 10:16 è pensato soprattutto per lo scorrimento di Reel, Shorts e contenuti verticali, mentre il display interno in 4:3 può essere sfruttato per videogiochi, filmati orizzontali, navigazione web e lettura di e-book. Galaxy Z Fold8 Le applicazioni vengono ridimensionate automaticamente per adattarsi alla superficie disponibile senza mostrare bande nere. Nonostante le dimensioni più ampie da aperto, il dispositivo pesa 201 grammi ed è spesso 4,5 mm da aperto e 9,7 mm da chiuso. Lo schermo principale ha una luminosità di 3.000 nit con tecnologia anti-riflesso e Vision Booster, quindi è facilmente leggibile anche all'aperto. Il pieghevole monta il processore Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy, mentre la batteria ha una capacità di 4.800 mAh con ricarica da 45W (ricarica il 63% in 30 minuti) e ricarica wireless da 20 W. Anche qui l'intelligenza artificiale gioca un ruolo cruciale; potete cancellare oggetti indesiderati dalle foto o scrivere un prompt per modificare uno scatto, tra le varie cose. Inoltre, è stata presentata la nuova funzione My FanCam, dedicata ai video. Questa novità permette di registrare un contenuto in orizzontale e successivamente modificarlo chiedendo a Galaxy AI di ritagliarlo nel formato verticale preferito, con la possibilità anche di seguire automaticamente una persona specifica all'interno della scena. My FanCam Ad esempio, durante un concerto è possibile chiedere all'IA di mantenere inquadrato solamente il cantante, mantenendo il cantante all'interno dell'inquadratura e seguendone automaticamente gli spostamenti nel formato selezionato. Samsung presenta Galaxy Z Fold 8, il pieghevole in formato passaporto con un design inedito Il comparto fotografico si basa su due fotocamere da 50 MP, una principale e un'ultra-grandangolare. La funzione Doppia registrazione permette di riprendere contemporaneamente entrambi i lati della scena, controllando la propria inquadratura attraverso il display esterno: questo permette di utilizzare contemporaneamente la fotocamera posteriore e quella anteriore per creare contenuti più completi. La doppia registrazione con Galaxy Z Fold8 Tuttavia, rinuncia al teleobiettivo presente sull'Ultra, una scelta forse legata alla volontà di contenere peso e spessore, nonché per lasciare maggiore spazio alla batteria e differenziare più chiaramente i due modelli. Questi nuovi pieghevoli, insieme al Flip8, introducono diverse novità software legate all'ecosistema Galaxy. Con One UI 9, ad esempio, Smart Switch semplifica ulteriormente il passaggio da iPhone: sul nuovo dispositivo viene generato un codice QR che può essere inquadrato con la fotocamera di iOS per scegliere quali contenuti trasferire. In questo modo, non dovrete installare preventivamente l'applicazione su iPhone, rendendo il processo ancora più intuitivo. Tra i dati compatibili rientrano anche password e passkey. Scheda tecnica del Galaxy Z Fold8 Display interno : Dynamic AMOLED 2X da 7,6″ (2.448 x 1.848 pixel) in 4:3, 120 Hz

: Dynamic AMOLED 2X da 7,6″ (2.448 x 1.848 pixel) in 4:3, 120 Hz Display esterno : Dynamic AMOLED 2X da 5,5″ WUXGA+ (1.972 x 1.248 pixel) in 10:16, 120 Hz

: Dynamic AMOLED 2X da 5,5″ WUXGA+ (1.972 x 1.248 pixel) in 10:16, 120 Hz Processore : Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 For Galaxy

: Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 For Galaxy GPU : Adreno 840

: Adreno 840 Dimensioni : 161,4 x 123,9 x 4,5 mm (aperto), 81,9 x 123,9 x 9,7 mm (chiuso)

: 161,4 x 123,9 x 4,5 mm (aperto), 81,9 x 123,9 x 9,7 mm (chiuso) Peso : 201 grammi

: 201 grammi Batteria : 4.800 mAh

: 4.800 mAh Ricarica : 45 W, wireless 20 W

: 45 W, wireless 20 W Fotocamere : due grandangolari da 50 MP (f/1.8-1.9) con OIS e ultra-wide

: due grandangolari da 50 MP (f/1.8-1.9) con OIS e ultra-wide Fotocamera selfie (interna ed esterna) : 10 MP

: 10 MP Connettività : sensore IR, Dual SIM 5G, eSIM, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, NFC, speaker stereo, USB-C 3.2 Gen 1, dual GPS

: sensore IR, Dual SIM 5G, eSIM, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, NFC, speaker stereo, USB-C 3.2 Gen 1, dual GPS Sistema operativo : Android 17 (One UI 9)

: Android 17 (One UI 9) Archiviazione : 256/512 GB UFS 4.0

: 256/512 GB UFS 4.0 RAM : 12 GB di RAM LPDDR5X per i modelli da 256 e 512 GB, 16 GB di RAM LPDDR5X per quello da 1TB

: 12 GB di RAM LPDDR5X per i modelli da 256 e 512 GB, 16 GB di RAM LPDDR5X per quello da 1TB Certificazione: IP48 Samsung Galaxy Z Fold8: un nuovo formato tra i pieghevoli Samsung Prezzi e colori Ecco di seguito i prezzi in base alle opzioni di archiviazione: 256 GB: 2.099 €

512 GB: 2.299 €

1 TB: 2.699 € Le colorazioni disponibili saranno: Lavanda, Crema, Grafite, Pistacchio (quest'ultima esclusiva online).