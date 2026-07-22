Samsung Galaxy Z Fold8: abbiamo provato il nuovo formato che si aggiunge ai pieghevoli Samsung

Durante l'ultimo Samsung Unpacked 2026 sono stati presentati i nuovi smartphone pieghevoli della casa sudcoreana. Abbiamo potuto vedere da vicino e provare l'ultimo arrivato, il Galaxy Z Fold8.

Multitasking, Visualizing, Pocketability: M.V.P. Questo è lo slogan scelto da Samsung per lanciare i nuovi arrivati nella famiglia Galaxy Z, dove ogni lettera dell'acronimo descrive il punto forte di un prodotto: la produttività di Galaxy Z Fold8 Ultra, lo schermo di Galaxy Z Fold8 e la tascabilità di Galaxy Z Flip8. Storicamente i pieghevoli Samsung constavano di due formati: Fold, delle dimensioni di uno smartphone tradizione che raddoppia il suo display da aperto, e Flip che invece la dimezza da chiuso. In questa ottava iterazione però il formato Fold tradizionale diventa Ultra, per fare spazio al nuovo Samsung Galaxy Z Fold8: non fate l'errore di pensarlo come l'anello di congiunzione tra i due vecchi modelli perché Fold8 è pensato per un utilizzo decisamente diverso. Questo perché il form factor del prodotto permette di fruire i contenuti in modo diverso rispetto a Fold Ultra e Flip, adattandosi molto meglio ai contenuti multimediali di piattaforme social e video, oltre a rendere più comoda e piacevole la lettura una volta aperto, assumendo la dimensione in e-book. Abbiamo potuto vederlo da vicino e provare alcune delle nuove funzionalità, oltre ad aver avuto occasione di scambiare quattro chiacchiere con Nicolò Bellorini, Vice President e Head of Business Mobile eXperience di Samsung Electronics Italia.

Le caratteristiche tecniche Dal punto di vista puramente tecnico, il Galaxy Z Fold8 si fa notare per la tecnologia Flex Titanium: una struttura in titanio, composta da una pellicola speciale e da una piastra rinforzata, che riduce lo spessore del dispositivo e attenua la fastidiosa piega centrale senza comprometterne l'integrità strutturale. Questa tecnologia, implementata su tutti i Galaxy Z, non solo protegge il display da urti e pressioni, ma contribuisce attivamente a ridurre la visibilità della piega centrale. Da aperto e con la luminosità alta è praticamente impercettibile; inoltre, se appoggiato su una superficie piana, rimane praticamente steso dove l'unico elemento sporgente sono le telecamere posteriori. Un dettaglio del Samsung Galaxy Z Fold8 steso L'autonomia è garantita da una batteria da 4.800 mAh, mentre la resa visiva dello schermo principale è supportata da una luminosità di picco di 3.000 nit. A completare l'esperienza di visualizzazione, l'integrazione del sistema Vision Booster e di uno specifico trattamento antiriflesso che permette al display di mantenere una leggibilità ottimale e una brillantezza costante, anche in condizioni di forte esposizione alla luce solare. Specifiche tecniche del Samsung Galaxy Z Fold8 Display principale : Schermo da 7.6" QXGA+ Dynamic AMOLED 2X (1,848 x 2,448), 403 ppi Refresh rate adattivo fino a 120Hz (1~120Hz) con Vision booster

: Display frontale : Schermo da 5.5" WUXGA+ Dynamic AMOLED 2X (1,248 x 1,972), 428 ppi Refresh rate adattivo fino a 120Hz (1~120Hz) con Vision booster

: Dimensioni e peso : Chiuso : 81.9 x 123.9 x 9.7 mm Aperto : 161.4 x 123.9 x 4.5 mm (lo spessore da aperto non include la cornice dello schermo principale) Peso : 201 g

: Fotocamere : Frontale : 10MP Selfie Camera (F2.2, Pixel size: 1.12µm, FOV: 85˚) Principale interna : 10MP (F2.2, Pixel size: 1.12µm, FOV: 100˚) Fotocamera grandangolare esterna : 50MP (Dual Pixel AF, OIS, F1.8, Pixel size: 1.0µm, FOV: 85˚, zoom di qualità ottica 2x) Fotocamera ultra-grandangolare esterna : 50MP (Quad Pixel AF, F1.9, Pixel size: 0.7µm, FOV: 120˚)

: Processore (AP) : Snapdragon® 8 Elite Gen 5 for Galaxy

: Snapdragon® 8 Elite Gen 5 for Galaxy Memoria e archiviazione : 16GB RAM con 1TB di memoria interna 12GB RAM con 512GB di memoria interna 12GB RAM con 256GB di memoria interna

: Batteria : 4,800 mAh (tipica) doppia batteria (capacità nominale di 4,660 mAh)

: 4,800 mAh (tipica) doppia batteria (capacità nominale di 4,660 mAh) Ricarica : Ricarica cablata : fino al 50% di carica in circa 30 minuti con alimentatore da 45 W e cavo USB-C da 3 A Ricarica wireless rapida fino a 20 W Wireless PowerShare

: Resistenza all'acqua : Certificazione IP48 (resistenza all'immersione fino a 1,5 metri di acqua dolce per un massimo di 30 minuti)

: Certificazione IP48 (resistenza all'immersione fino a 1,5 metri di acqua dolce per un massimo di 30 minuti) Sistema operativo : Android 17 con One UI 9

: Android 17 con One UI 9 Rete e connettività : 5G, LTE, Wi-Fi 7, Bluetooth® v6.0

: 5G, LTE, Wi-Fi 7, Bluetooth® v6.0 Colori disponibili : Graphite, Cream, Lavender (oltre alla colorazione esclusiva online Pistachio)

: Graphite, Cream, Lavender (oltre alla colorazione esclusiva online Pistachio) Prezzo : 12GB + 256GB: €2.099 12GB + 512GB: €2.299 16GB + 1TB: €2.699

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Design Il lavoro di progettazione sul design di Fold8 si è concentrato in modo particolare sulla portabilità e sull'ergonomia complessiva, portando il dispositivo a fermarsi a un peso di soli 201 grammi, il valore più basso mai registrato per questa categoria di prodotti. La struttura sfrutta una doppia configurazione pensata per assecondare i diversi momenti della giornata: da chiuso, il display esterno adotta un formato 10:16 che offre un punto di contatto familiare e confortevole per l'utilizzo delle app più frequenti come messaggistica e social. Il Samsung Galaxy Z Fold8 aperto Quando viene aperto, lo smartphone svela il display principale in formato 4:3, concepito per adattarsi alla fruizione di video e alla lettura di articoli o e-book semplicemente ruotando il dispositivo. Se si programmano però lunghe sessioni di lettura consigliamo di attivare tutte le funzionalità per il comfort visivo perché alla lunga diventa molto impegnativo: a differenza di dispositivi che si avvalgono di tecnologie specifiche, come il Paperwhite di Kindle, leggere un paio di minuti con scritte nere su pagina bianca al massimo della luminosità lascia impresse le righe di testo nelle retine per qualche attimo. Da aperto e ruotato, Fold8 diventa un e-book Una menzione speciale la merita a nostro parere il design dei due bordi esterni di Fold8, quelli che da chiusi combaciano sul lato dell'apertura: grazie a una leggera bombatura dei bordi il processo di apertura è molto facilitato e il materiale di rivestimento rende la presa più salda e meno scivolosa (e durante eventi di prova dove decine di persone toccano lo stesso oggetto, fidatevi, la finitura satinata è davvero a prova di mani sudate!). L'apertura di Fold8 è molto più confortevole Appena abbiamo visto Fold8 ci siamo chiesti da dove arrivasse la decisione del produttore di creare un formato di questo tipo: prima di portare sul mercato un prodotto vengano solitamente realizzati diversi studi e indagini. Abbiamo quindi chieso a Bellorini che cosa emerge rispetto all'utenza affezionata Samsung e qual era l'esigenza primaria nella creazione di questo nuovo formato. "Non aspettatevi un lancio prodotto fatto sulla base di lunghi studi di mercato e numerosi focus group. Siamo all'ottava generazione di dispositivi foldable, quindi abbiamo imparato molto in questi anni. La ricerca che abbiamo fatto ci ha permesso di accumulare un know-how che è unico su questa categoria. Una delle lezioni che abbiamo imparato è che, anche nella categoria dei pieghevoli, non esiste un formato unico per tutti". Il Samsung Galaxy Z Fold8 chiuso e aperto ruotato in verticale La percezione che l'utente medio ha dei prodotti foldable, in generale, è quella di telefoni costosi, delicati e adatti all'alta produttività lavorativa; a svecchiare un po' l'immaginario è stato forse il Flip, più "giovane" e improntato sulla creatività, ma Fold8 raggiunge una trasversalità molto più interessante, anche secondo Bellorini. "Ci aspettiamo che gli utenti che provengono da Fold passino a un Ultra, e ce lo suggeriscono i numeri: chi ha comprato un Fold o un Flip in passato ricompra un Fold o un Flip, perché è difficile rinunciare a una comodità così evidente. Probabilmente Fold8 convincerà anche una certa fetta di persone che in passato è rimasta sui tradizionali smartphone bar-type, spingendole a fare questo salto. Crediamo che contribuirà ad ampliare notevolmente la categoria".

Il comparto fotografico La sezione fotografica e video è stata pensata per offrire versatilità e immediatezza nella cattura dei momenti quotidiani, riducendo al minimo i passaggi manuali superflui. Il sistema si basa su una doppia fotocamera da 50 MP, configurata per assicurare risoluzione elevata e un buon livello di dettaglio grazie sia all'obiettivo grandangolare che attraverso l'ultra-grandangolare, mantenendo una resa costante in differenti scenari di scatto. Le fotocamere di Fold8 in azione Accanto alla componente puramente ottica, il software integra strumenti dedicati alla creazione di contenuti dinamici: torna ovviamente la funzione di Doppia registrazione, che permette di riprendere contemporaneamente i due lati della scena sfruttando il display esterno come monitor di controllo per le reazioni, ma è My FanCam ad essere molto interessante. Utilizzo di My FanCam Si tratta di una nuova funzionalità di tracking visivo capace di individuare e seguire automaticamente il soggetto scelto all'interno dell'inquadratura, adattandosi al formato richiesto per semplificare la produzione di clip destinate alle piattaforme social. Basta aprire un video utilizzando My FanCam, selezionare il soggetto e il formato in cui si vuole ritagliare ed esportare la nuova clip video.

La nostra prova Anche se abbiamo avuto modo di passare solo poche ore in compagnia del Fold8, riusciamo a vedere le sue potenzialità d'uso quotidiane. L'intera esperienza d'uso ruota attorno alla capacità del dispositivo di adattarsi in modo elastico alle abitudini e ai ritmi dell'utente, azzerando le frizioni nel passaggio tra compiti differenti. L'interazione si sposta con naturalezza dalle operazioni immediate sul display esterno alle sessioni più immersive sullo schermo principale, che si tratti di navigazione web, gaming o visione di filmati. Il rapporto di forma dello schermo interno è calibrato per agevolare la lettura prolungata di testi lunghi senza la necessità di ricorrere a supporti esterni e la possibilità di tenere aperte contemporaneamente più applicazioni è sicuramente una comodità per chi utilizza molto il telefono come oggetto per la produttività. Un dettaglio delle fotocamere posteriori del Fold8 A fronte di questa evidente trasversalità, è naturale che un telefono come Fold8 si presti più di altri all'utilizzo dell'intelligenza artificiale, consentendo di integrare maggiormente il compagno AI all'interno di tutto il flusso, che si tratti di editing fotografico o dell'utilizzo di Gemini. IA però chiama sicurezza, che qui si traduce in Samsung Knox; abbiamo chiesto a Bellorini una sua opinione a riguardo. "Mi fa piacere sia stato menzionato Knox perché l'elemento fondante della nostra AI è la sicurezza, intesa sia lato software che hardware, a partire dal chipset: è inutile mettere protezioni sui layer tecnologici più alti se l'hardware è vulnerabile, non servirebbe a nulla". Fold8 è il pieghevole più leggero di Samsung "Dopodiché, l'altra idea alla base di Galaxy AI è che l'AI sul dispositivo deve servire ad abbattere le piccole barriere quotidiane - anzi, multiquotidiane - nell'interazione con la tecnologia, quegli attriti che si incontrano quando si eseguono operazioni che passano da un'app all'altra. L'intelligenza artificiale ti semplifica la vita in questo senso. Essendo lo smartphone (insieme agli altri elementi dell'ecosistema, come il Watch9 e l'Ultra2) il dispositivo più personale che abbiamo, tutto questo bagaglio di informazioni sulle tue abitudini e sui tuoi comportamenti fa sì che Galaxy AI riesca a essere molto più personalizzata nei servizi offerti e decisamente più proattiva". "Poi, con la nuova One UI 9.0, Galaxy AI diventa agentica: significa che, grazie a Gemini Intelligence, è capace di interagire attraverso molteplici applicazioni, portando a termine attività che prima richiedevano il passaggio manuale tramite copia-incolla dei dati, superando i vecchi limiti di condivisione delle informazioni tra le app".

Galaxy Z Fold8 non è l'anello di congiunzione tra un Fold tradizionale e il Flip ma offre un'esperienza d'uso inedita. La dimensione da chiuso, nonostante il formato in 10:16 un po' anticonvenzionale, trova il giusto compromesso tra tascabilità e praticità: lo schermo esterno è sufficientemente grande per rendere le attività più comuni, come il controllo delle notifiche, l'utilizzo di app di messaggistica o lo scroll sui social, facile e senza doverne comprimere l'utilizzo in uno spazio ridotto. Ma a giovarne più di tutti sono i contenuti video, dalla visione di un video su YouTube, al gaming passando anche per il video editing. Il comparto camera, di indubbia qualità, è montato su un dispositivo che mira a rendere l'esperienza fotografica fluida e immediata, senza doversi preoccupare dei tecnicismi; a sostenere la creatività dell'utente c'è sempre l'intelligenza artificiale integrata, capace di regalare scatti e clip di estrema qualità. In generale, avere a disposizione una superficie di lavoro extra rende il multitasking quotidiano più intuitivo e piacevole e tutto questo viene reso possibile da una batteria migliorata, montata sul foldable più sottile e leggero di casa Samsung. Tutto questo si accompagna ad un prezzo consigliato decisamente elevato ma, suo malgrado, consono rispetto al mercato e alle difficoltà dell'industria tecnologica, e in linea con i prezzi storici del produttore.