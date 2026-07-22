Samsung presenta Galaxy Z Fold8, il pieghevole in formato passaporto con un design inedito

Dopo numerose indiscrezioni circolate nel corso dei mesi, Samsung ha ufficialmente svelato la novità vera e propria della gamma: il Galaxy Z Fold8 . Potreste fare confusione con i nomi, ma in questo caso si tratta del dispositivo dal formato wide , precedentemente "conosciuto" come Wide Fold e ora rinominato semplicemente Galaxy Z Fold8. Il punto focale del pieghevole è il suo formato, dato che è praticamente grande quanto un passaporto ed è pensato per una fetta specifica di utenti. Vediamo di seguito tutti i dettagli, dalle caratteristiche ai prezzi. Specifichiamo che l'articolo è in aggiornamento e inseriremo ulteriori informazioni successivamente.

Tuttavia, rinuncia al teleobiettivo presente sull'Ultra, una scelta forse legata alla volontà di contenere peso e spessore , nonché per lasciare maggiore spazio alla batteria e differenziare più chiaramente i due modelli.

Il comparto fotografico si basa su due fotocamere da 50 MP , una principale e un'ultra-grandangolare, entrambe dotate di doppia registrazione. Questo permette di utilizzare contemporaneamente la fotocamera posteriore e quella anteriore per creare contenuti più completi. Troviamo inoltre due fotocamere selfie da 10 MP.

La lega di titanio è venti volte superiore al polimero , in termini di rigidità. Inoltre, il processo di foratura avanzata permette di eliminare le cosiddette sacche d'aria presenti tra il modulo e l'adesivo, garantendo così una migliore adesione e una maggiore stabilità nell'area della piegatura. Per chi non lo sapesse, infatti, negli scorsi anni alcuni pieghevoli hanno evidenziato problemi legati al distacco dello strato adesivo nella zona della cerniera. Per questo motivo, Samsung ha lavorato duramente per migliorare la resistenza di questa componente e risolvere queste criticità.

Il segreto alla base di tutto ciò è la nuova struttura Flex Titanium, basata su due componenti in titanio: una pellicola in lega di titanio sotto il display, al posto del film polimerico, e una piastra in titanio dal basso. Di seguito vi mostriamo un'immagine per farvi capire meglio il processo:

All'interno troviamo il processore Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy , mentre la batteria ha una capacità di 4.800 mAh con ricarica da 45 W (ricarica il 63% in 30 minuti) e ricarica wireless da 20 W. Samsung si è concentrata in particolar modo sullo sviluppo della cerniera, lavorando per renderla non solo più resistente nel tempo, ma anche capace di ridurre al minimo la visibilità della piega sul display .

Nonostante le dimensioni più ampie da aperto, il dispositivo pesa 201 grammi ed è spesso 4,5 mm da aperto e 9,7 mm da chiuso .

Precisamente, lo schermo interno Dynamic AMOLED da 7,6" ha una risoluzione 2448 x 1848, mentre il pannello esterno da 5,5" ha una risoluzione 1972 x 1248 pixel. Entrambi hanno una frequenza di aggiornamento a 120 Hz e luminosità di 3.000 nit con tecnologia anti-riflesso e Vision Booster. Le applicazioni vengono ridimensionate automaticamente per adattarsi alla superficie disponibile senza mostrare bande nere.

Come vi dicevamo, il Galaxy Z Fold8 presenta un formato inedito, pensato principalmente per la visualizzazione di contenuti. Da chiuso, lo schermo esterno in 10:16 è pensato soprattutto per lo scorrimento di Reel, Shorts e contenuti verticali, mentre il display interno in 4:3 può essere sfruttato per videogiochi, filmati orizzontali, navigazione web e lettura di e-book.

Funzioni IA e multitasking

L'intelligenza artificiale gioca un ruolo cruciale ed è possibile provare numerose funzioni in base alle proprie esigenze. Partiamo dall'editing delle foto: è possibile cancellare oggetti indesiderati dalle foto o scrivere un prompt per modificare uno scatto, tra le varie cose. Una novità vera e propria è invece la funzione My FanCam, dedicata ai video, con la quale è possibile registrare un contenuto in orizzontale e successivamente modificarlo chiedendo a Galaxy AI di ritagliarlo nel formato verticale preferito. Con questa funzionalità è anche possibile seguire automaticamente una persona specifica all'interno della scena.

My FanCam

Se ad esempio siete stati a un concerto e avete registrato un video, potete chiedere all'IA (in fase di editing) di mantenere inquadrato solamente il cantante, eliminando il pubblico dallo sfondo e creando un video verticale più adatto alla condivisione sui social.

Questi nuovi pieghevoli, insieme al Flip8, introducono anche diverse novità software legate all'ecosistema Galaxy. Con One UI 9, ad esempio, Smart Switch semplifica ulteriormente il passaggio da iPhone: sul nuovo dispositivo viene generato un codice QR che può essere inquadrato con la fotocamera di iOS per scegliere quali contenuti trasferire. In questo modo, non dovrete installare preventivamente l'applicazione su iPhone, rendendo il processo ancora più intuitivo. Tra i dati compatibili rientrano anche password e passkey.

Scheda tecnica del Galaxy Z Fold8

Display interno : Dynamic AMOLED 2X da 7,6″ (2.448 x 1.848 pixel) in 4:3, 120 Hz

: Dynamic AMOLED 2X da 7,6″ (2.448 x 1.848 pixel) in 4:3, 120 Hz Display esterno : Dynamic AMOLED 2X da 5,5″ WUXGA+ (1.972 x 1.248 pixel) in 4:3, 120 Hz

: Dynamic AMOLED 2X da 5,5″ WUXGA+ (1.972 x 1.248 pixel) in 4:3, 120 Hz Processore : Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 For Galaxy

: Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 For Galaxy GPU : Adreno 840

: Adreno 840 Dimensioni : 161,4 x 123,9 x 4,5 mm (aperto), 81,9 x 123,9 x 9,7 mm (chiuso)

: 161,4 x 123,9 x 4,5 mm (aperto), 81,9 x 123,9 x 9,7 mm (chiuso) Peso : 201 grammi

: 201 grammi Batteria : 4.800 mAh

: 4.800 mAh Ricarica : 45 W, wireless 20 W

: 45 W, wireless 20 W Fotocamere : due grandangolari da 50 MP (f/1.8-1.9) con OIS e ultra-wide

: due grandangolari da 50 MP (f/1.8-1.9) con OIS e ultra-wide Fotocamera selfie (interna ed esterna) : 10 MP

: 10 MP Connettività : sensore IR, Dual SIM 5G, eSIM, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, NFC, speaker stereo, USB-C 3.2 Gen 1, dual GPS

: sensore IR, Dual SIM 5G, eSIM, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, NFC, speaker stereo, USB-C 3.2 Gen 1, dual GPS Sistema operativo : Android 17 (One UI 9)

: Android 17 (One UI 9) Archiviazione : 256/512 GB UFS 4.0

: 256/512 GB UFS 4.0 RAM : 12 GB nelle versioni da 256 e 512 GB; 16 GB nella versione da 1 TB

: 12 GB nelle versioni da 256 e 512 GB; 16 GB nella versione da 1 TB Certificazione: IP48

Prezzi e colori

Ecco di seguito i prezzi in base alle opzioni di archiviazione:

256 GB: 2.099 €

512 GB: 2.299 €

1 TB: 2.699 €

Le colorazioni disponibili saranno: Lavanda, Crema, Grafite, Pistacchio (esclusivo online). I dispositivi arriveranno ufficialmente sul mercato il 7 agosto, dopo il periodo di preordine iniziato il 22 luglio, con iniziative dedicate al trade-in, possibilità di finanziamento e un voucher da 100 euro ottenibile tramite registrazione, cumulabile con le altre promozioni previste.