Samsung Flex Titanium: il display dei nuovi pieghevoli Galaxy vuole essere una rivoluzione

Il traguardo tecnologico è il frutto di ben sette generazioni di ricerca sul campo. Con Flex Titanium, l'azienda coreana promette di aver trovato la formula perfetta per coniugare uno spessore ridotto all'osso con una robustezza strutturale mai vista prima d'ora su un dispositivo tascabile.

Samsung ha annunciato ufficialmente il debutto di Flex Titanium , una rivoluzionaria tecnologia per schermi flessibili concepita per fare il suo esordio a bordo della prossima generazione di dispositivi Galaxy Z. L'attesissima presentazione globale avverrà il 22 luglio sul palco dell' evento Galaxy Unpacked , dove la nuova tecnologia proverà a risolvere i due talloni d'Achille storici della categoria: la visibilità della piega centrale e la delicatezza del pannello sul lungo periodo.

Il segreto del titanio microscopico sotto l'OLED

La magia risiederebbe nell'introduzione di un sottilissimo film in lega di titanio collocato esattamente al di sotto del pannello OLED flessibile. Gli ingegneri di Seul sono riusciti a laminare questo strato metallico fino a renderlo spesso appena un terzo di un capello umano, mantenendolo così impercettibile al tatto e leggerissimo. Nonostante la sua incredibile sottigliezza, questa armatura offre una rigidità strutturale e una resistenza alla deformazione fino a venti volte superiore rispetto ai tradizionali supporti in plastica utilizzati finora dall'intera industria dei pieghevoli.

Gli strati del nuovo pannello

Al di sotto di questa prima barriera protettiva è stata integrata una seconda piastra, anch'essa realizzata in titanio, studiata per eliminare fisicamente qualsiasi intercapedine o bolla d'aria tra i vari strati dello schermo. Questa aderenza millimetrica costringe il display a rimanere perfettamente teso quando il telefono viene aperto, contrastando l'effetto memoria che nei vecchi modelli tendeva a evidenziare il solco centrale dopo qualche mese di utilizzo intenso.

L'adozione del titanio rappresenta una mossa vitale per contrastare l'aggressiva concorrenza dei produttori cinesi e l'ombra del futuro debutto di Apple nel settore. Offrire un pannello virtualmente indistruttibile e privo di imperfezioni estetiche senza compromettere lo spessore record dei dispositivi a libro, come il Galaxy Z Fold, potrebbe blindare definitivamente la leadership globale di Samsung.

La sfida commerciale si giocherà tutta sul filo dei prezzi e dei benefici tangibili nell'uso di tutti i giorni. Se Flex Titanium manterrà le promesse della vigilia, eliminando il fastidioso scalino centrale al passaggio delle dita e offrendo una resistenza strutturale di livello militare, il mercato dei pieghevoli potrebbe finalmente accogliere l'era della maturità tecnologica, trasformando questi dispositivi da costosi oggetti di nicchia a standard assoluti della telefonia premium.