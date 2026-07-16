SEGA ha annunciato i giochi che porterà alla Gamescom 2026, nell'ambito di una line-up che appare particolarmente varia e interessante per il publisher giapponese: nella Hall 7 della Koelnmesse di Colonia, dal 26 al 30 agosto, sarà possibile provare diversi nuovi titoli.

Si parte con Stranger Than Heaven, il nuovo action firmato Ryu Ga Gotoku Studio, che in occasione della Gamescom ci porterà indietro nel tempo, all'interno di un jazz club underground dove potremo scattarci una foto approfittando dello scenario a tema.

Assisteremo inoltre al debutto europeo di Alien: Isolation 2, che sarà possibile provare per la prima volta in una location che punta a ricreare le atmosfere inquietanti e claustrofobile della celebre saga cinematografica.

L'allegria e i colori saranno di casa con Crazy Taxi: World Tour, la nuova avventura che rilancia il grande classico SEGA e alla Gamescom ci vedrà alle prese con una delle nuove cinque mappe presenti nel gioco. Ci si potrà inoltre fotografare a bordo dell'iconico taxi Yellow Jack.