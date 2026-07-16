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SEGA ha annunciato i giochi che porterà alla Gamescom 2026

SEGA ha annunciato la sua line-up ufficiale per la Gamescom 2026: ecco i giochi che il publisher giapponese porterà sullo showfloor dell'evento di Colonia.

NOTIZIA di Tommaso Pugliese   —   16/07/2026
Il protagonista di Stranger Than Heaven

SEGA ha annunciato i giochi che porterà alla Gamescom 2026, nell'ambito di una line-up che appare particolarmente varia e interessante per il publisher giapponese: nella Hall 7 della Koelnmesse di Colonia, dal 26 al 30 agosto, sarà possibile provare diversi nuovi titoli.

Si parte con Stranger Than Heaven, il nuovo action firmato Ryu Ga Gotoku Studio, che in occasione della Gamescom ci porterà indietro nel tempo, all'interno di un jazz club underground dove potremo scattarci una foto approfittando dello scenario a tema.

Assisteremo inoltre al debutto europeo di Alien: Isolation 2, che sarà possibile provare per la prima volta in una location che punta a ricreare le atmosfere inquietanti e claustrofobile della celebre saga cinematografica.

Alien: Isolation 2 evolve la formula del primo capitolo senza tradirla Alien: Isolation 2 evolve la formula del primo capitolo senza tradirla

L'allegria e i colori saranno di casa con Crazy Taxi: World Tour, la nuova avventura che rilancia il grande classico SEGA e alla Gamescom ci vedrà alle prese con una delle nuove cinque mappe presenti nel gioco. Ci si potrà inoltre fotografare a bordo dell'iconico taxi Yellow Jack.

Persona, Warhammer e gli eventi speciali

In arrivo il prossimo 18 febbraio, Persona 4 Revival potrà essere provato in una location ispirata al centro commerciale Junes, impreziosita da un sistema che consentirà di mandare messaggi e visualizzarli sullo schermo.

La prima prova di Total War: Warhammer 40.000 ci vedrà infine controllare le truppe d'elite dell'Imperatore, gli Space Marine, all'interno di tre scenari di gioco, circondati dagli elementi di uno stand ispirato a un luogo dilaniato dalla guerra.

Non è tutto, però: i visitatori dello stand SEGA potranno partecipare a due sessioni di autografi con il producer e il director di Stranger Than Heaven, Hiroyuki Sakamoto e Mikinobu Abe, e trovare all'interno di questo spazio anche ulteriori contenuti giocabili.

#SEGA #Gamescom
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