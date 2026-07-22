Uno strano candidato al parlamento inglese promette il ritorno di sale giochi Sega e Shenmue 4

Lo humour inglese sembra invadere in alcuni casi anche la politica, come dimostra la bizzarra situazione delle elezioni per il membro del parlamento inglese per quanto riguarda il seggio di Clacton, per il quale uno dei candidati è il bizzarro Count Binface che nel suo programma elettorale comprende anche il ritorno delle sale giochi Sega e di Shenmue 4.
Count Binface (letteralmente "faccia di bidone", in quanto si presenta proprio in questo modo) è un personaggio creato dal comico inglese Jonathan Davis Harvey ed è una specie di alieno con un secchio della spazzatura in testa. Ha già corso per altre elezioni come quelle del 2019 nel Regno Unito e quelle comunali di Londra del 2024.
Sembrerebbe una bizzarra satira dal sapore tipicamente british, se non fosse che il personaggio in questione è ora considerato un candidato con realistiche possibilità di vittoria alle elezioni suppletive del collegio di Clacton, considerando anche che il suo principale concorrente è Nigel Farage, i cui consensi non sono proprio schiaccianti.
Promesse importanti per i fan di Sega
In ogni caso, tra le stravaganti promesse elettorali di Count Binface rientrano anche alcune iniziative dedicate ai videogiocatori nostalgici, visto che tra i punti del programma ora risulta anche la riapertura della storica sala giochi SegaWorld al Trocadero di Londra e lo sviluppo di Shenmue 4.
Dubitiamo che "il guerriero spaziale indipendente", come si auto-definisce, possa effettivamente avere voce in capitolo su entrambe le questioni anche se venisse eletto, ma è curioso che menzioni certi argomenti.
Quella di Count Binface, in effetti, sembra più un'operazione di lobbying: "I fan di Shenmue sono fantastici, Sega! Dovete darvi una mossa, mettervi in riga e portare a termine l'aggiornamento", ha riferito il personaggio in questione in un recente messaggio, suggerendo che forse Sega "dovrebbe essere nazionalizzata insieme ad Adele".
Inoltre, "Mi piacerebbe molto rilanciare SegaWorld al Trocadero di Londra e riportare Sonic the Hedgehog ai tempi d'oro", ha aggiunto, "Oh, sarebbe meraviglioso!"
Ovviamente, tanto è bastato per far diventare Count Binface un personaggio virale tra gli appassionati di Sega, in attesa di vedere cosa succedere alle elezioni per l'MP di Clacton.