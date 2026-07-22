Uno strano candidato al parlamento inglese promette il ritorno di sale giochi Sega e Shenmue 4

Lo humour inglese sembra invadere in alcuni casi anche la politica, come dimostra la bizzarra situazione delle elezioni per il membro del parlamento inglese per quanto riguarda il seggio di Clacton, per il quale uno dei candidati è il bizzarro Count Binface che nel suo programma elettorale comprende anche il ritorno delle sale giochi Sega e di Shenmue 4.

Count Binface (letteralmente "faccia di bidone", in quanto si presenta proprio in questo modo) è un personaggio creato dal comico inglese Jonathan Davis Harvey ed è una specie di alieno con un secchio della spazzatura in testa. Ha già corso per altre elezioni come quelle del 2019 nel Regno Unito e quelle comunali di Londra del 2024.

Sembrerebbe una bizzarra satira dal sapore tipicamente british, se non fosse che il personaggio in questione è ora considerato un candidato con realistiche possibilità di vittoria alle elezioni suppletive del collegio di Clacton, considerando anche che il suo principale concorrente è Nigel Farage, i cui consensi non sono proprio schiaccianti.