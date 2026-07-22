Ufo Robot Goldrake - Il Banchetto Dei Lupi per Xbox Series X costa pochissimo su Amazon

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Vesti i panni di Goldrake

Si tratta di un gioco action RPG ispirato direttamente alla celebre serie TV, quindi troverai i principali personaggi, luoghi e nemici iconici. Si tratta di un vero e proprio omaggio a Goldrake, quindi è un gioco perfetto per i più appassionati. Il doppiaggio è estremamente godibile, insieme alla colonna sonora rimasterizzata e derivante direttamente dalla serie.

Ufo Robot Goldrake - Il Banchetto Dei Lupi

Tuttavia, il game design e il level design sono fin troppo basilari, quindi potrebbero non convincere i più esigenti. Inoltre, sono presenti diversi bug fastidiosi. Per saperne di più, ti invitiamo a leggere la nostra recensione con tutti i dettagli in merito. Se vuoi scoprire altre offerte interessanti, puoi trovarle anche sui nostri canali Telegram.