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I nuovi orologi di SEGA sono dedicati a Mega Drive, Saturn e Dreamcast

SuperGroupies ha presentato una nuova linea di orologi ispirati ad alcune delle console più rappresentative della storia di Sega.

NOTIZIA di Simone Tagliaferri   —   05/08/2026
Gli orologi di SEGA

SuperGroupies, azienda giapponese specializzata in collaborazioni nel settore della moda e del merchandising, ha presentato una nuova collezione di orologi ispirati a tre console storiche di SEGA, realizzati in collaborazione con l'editore giapponese: Mega Drive, Saturn e Dreamcast. Viene quindi rappresentata l'epoca più burrascosa dell'hardware della compagnia, tra successi, progetti innovativi e tristi fallimenti.

I tre modelli

I tre modelli riprendono alcuni elementi estetici dei rispettivi hardware e, in particolare, dei loro controller. Anche le confezioni sono state progettate per richiamare quelle delle console originali, con un'impostazione pensata soprattutto per i collezionisti e gli appassionati della storia di Sega.

La stessa SuperGroupies descrive i prodotti come oggetti "ricchi di dettagli che i fan sapranno apprezzare immediatamente", pensati per accompagnare gli appassionati "attraverso la storia dell'hardware SEGA e fino al presente".

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I preordini sono aperti in Giappone e ciascun orologio viene proposto al prezzo di 27.500 yen, tasse incluse, pari a circa 160 euro al cambio attuale. Quindi non si tratta di oggetti di lusso. Le spedizioni sono previste per l'inizio di febbraio 2027. Purtroppo non sappiamo se gli orologi arriveranno anche dalle nostre parti. Quindi, se li volete, puntate sull'importazione.

La collezione rappresenta quindi un nuovo esempio del modo in cui l'azienda giapponese continua a trasformare la sua eredità in prodotti di merchandising dedicati ai collezionisti, questa volta concentrandosi su tre sistemi che hanno segnato epoche differenti della storia videoludica.

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