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Persona potrebbe diventare una serie live-action su Netflix: ecco cosa sappiamo

L'amata serie di giochi di ruolo di Atlus e SEGA, Persona, ha raggiunto un livello di successo tale da spingere alla creazione di una serie live-action su Netflix, secondo un nuovo report.

NOTIZIA di Marie Armondi   —   30/06/2026
Joker in Persona 5

Persona si potrebbe aggiungere alla lista di videogiochi che diventano una serie TV, almeno secondo quanto segnalato da un recente report di Variety.

Vediamo quanto è stato svelato sulla potenziale trasposizione televisiva dell'amata serie di giochi di ruolo di Atlus e SEGA.

Cosa sappiamo sulla serie TV di Persona

Secondo quanto segnalato, la compagnia di produzione sarebbe 21 Laps (la stessa di Stranger Things), insieme a Story Kitchen, compagnia nota per gli adattamenti dei videogiochi (Sonic, Tomb Raider, It Takes Two, Vampire Survivors...).

La serie di Persona verrebbe pubblicata su Netflix. A capo della sceneggiatura ci sarebbe Christopher Monfette, che si è occupato di VisionQuest (una serie Disney su Visione) e Star Trek: Picard. Tra i produttori vi sarebbe poi anche Toru Nakahara di SEGA, che si è occupato della produzione esecutiva dei film di Sonic.

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Ovviamente per ora è da considerare come un rumor, visto che non è arrivata una conferma ufficiale, ma i report di Variety sono affidabili. Non ci resta che attendere e scoprire nuovi dettagli, compresi la trama, i personaggi e lo stile complessivo.

Ricordiamo infine che Persona 6 è stato annunciato e ha uno stile horror, molto diverso da Persona 5.

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