Persona 3 Reload supera i 3 milioni di copie vendute in tutto il mondo

ATLUS ha annunciato che Persona 3 Reload ha superato i 3 milioni di copie vendute in tutto il mondo. Il dato comprende sia le spedizioni delle edizioni fisiche sia le vendite attraverso i negozi digitali.

Il remake è stato pubblicato il 2 febbraio 2024 su PlayStation 5, Xbox Series X e S, PlayStation 4, Xbox One e PC tramite Steam e Microsoft Store. Successivamente, il 23 ottobre 2025, il gioco è arrivato anche su Nintendo Switch 2.