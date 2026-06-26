Persona 3 Reload supera i 3 milioni di copie vendute in tutto il mondo

ATLUS ha annunciato che Persona 3 Reload ha superato i 3 milioni di copie vendute in tutto il mondo. Il dato comprende sia le spedizioni delle edizioni fisiche sia le vendite attraverso i negozi digitali.
Il remake è stato pubblicato il 2 febbraio 2024 su PlayStation 5, Xbox Series X e S, PlayStation 4, Xbox One e PC tramite Steam e Microsoft Store. Successivamente, il 23 ottobre 2025, il gioco è arrivato anche su Nintendo Switch 2.
Persona 3 Reload ripropone uno dei capitoli più influenti della serie con una veste completamente rinnovata. Il gioco mette i giocatori nei panni di uno studente appena trasferito che si ritrova coinvolto nei misteri della cosiddetta Ora Oscura. Nel corso dell'avventura il protagonista dovrà risvegliare i propri poteri, combattere al fianco dei compagni e scoprire la verità dietro gli eventi che minacciano il mondo.
Tra le principali novità del remake figurano una grafica completamente aggiornata, miglioramenti alla qualità dell'esperienza di gioco, un'interfaccia rivisitata nello stile tipico della serie e numerose nuove scene narrative, interazioni aggiuntive tra i personaggi e dialoghi completamente doppiati.
Come nell'originale, il gioco alterna l'esplorazione dei dungeon alla gestione della vita quotidiana del protagonista. I giocatori possono decidere come impiegare le proprie giornate, esplorando Port Island, stringendo legami con gli altri personaggi e costruendo la squadra più adatta per affrontare le Ombre e proseguire nella scoperta dei segreti dell'Ora Oscura.
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