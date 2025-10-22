Persona 3 Reload si aggiorna e aggiunge otto tracce musicali, comprese quelle di Yumi Kawamura

Persona 3 Reload sta per arriva su Nintendo Switch 2 e Atlus ha annunciato che distribuirà un aggiornamento il giorno del lancio: quali sono le novità? Ben otto nuove tracce musicali.

Nella lista sono inclusi anche nomi importanti come le tracce vocali di Yumi Kawamura da Persona 3 e Persona 3 FES, che saranno usate come musica in background durante le battaglie nei dungeon.

Inoltre, Kawamura ha condiviso un messaggio coi fan: "È passato un po' di tempo! Sono davvero felice e grata di poter ritrovare tutti voi. Anche Persona 3 è un tesoro per me, non posso fare a meno di sentirmi emozionata. Vecchi amici, combatterete ancora una volta al mio fianco? Nuovi amici, che ne dite di lasciare che le mie canzoni vi aiutino in battaglia? Festeggiamo insieme. Grazie per il vostro continuo sostegno."