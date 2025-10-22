0

Persona 3 Reload si aggiorna e aggiunge otto tracce musicali, comprese quelle di Yumi Kawamura

Persona 3 Reload è in arrivo su Nintendo Switch 2 e in occasione del lancio il team di sviluppo ha deciso di condividere un aggiornamento che introdurrà otto nuove tracce musicali.

Persona 3 Reload sta per arriva su Nintendo Switch 2 e Atlus ha annunciato che distribuirà un aggiornamento il giorno del lancio: quali sono le novità? Ben otto nuove tracce musicali.

Nella lista sono inclusi anche nomi importanti come le tracce vocali di Yumi Kawamura da Persona 3 e Persona 3 FES, che saranno usate come musica in background durante le battaglie nei dungeon.

Inoltre, Kawamura ha condiviso un messaggio coi fan: "È passato un po' di tempo! Sono davvero felice e grata di poter ritrovare tutti voi. Anche Persona 3 è un tesoro per me, non posso fare a meno di sentirmi emozionata. Vecchi amici, combatterete ancora una volta al mio fianco? Nuovi amici, che ne dite di lasciare che le mie canzoni vi aiutino in battaglia? Festeggiamo insieme. Grazie per il vostro continuo sostegno."

La lista delle nuove tracce musicali di Persona 3 Reload

Ecco quali musiche potremo ascoltare:

  • Burn My Dread -Last Battle-
  • Mass Destruction
  • Deep Mentality
  • When The Moon's Reaching Out Stars
  • Want to Be Close
  • Memories of You
  • Mass Destruction -P3fes Version-
  • Brand New Days

Va notato che tutte le canzoni non possono essere ascoltate se non nei dungeon e nelle battaglie. Per selezionarle si deve andare nel menù del BGM delle battaglie e selezionare le voci per le boss battle e per i dungeon, così da scegliere le musiche che preferite.

Inoltre, Atlus ha detto che intende anche risolvere i problemi del frame rate, ma purtroppo non ci sarà nulla di pronto in tempo per il lancio del gioco su Nintendo Switch 2. I giocatori dovranno attendere "patch future".

