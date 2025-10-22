OpenAI annuncia ChatGPT Atlas, il nuovo browser web con intelligenza artificiale

Dopo una serie di indiscrezioni in merito, OpenAI ha ufficialmente annunciato il suo browser web basato su ChatGPT . Atlas, questo è il suo nome, ruota attorno all'assistente IA ed è pensato per offrire una navigazione estremamente personalizzata in base alle proprie preferenze. Secondo quanto riportato da OpenAI, l'assistente potrà aiutarvi in qualunque finestra vi troviate, quindi potrete fare domande in tempo reale o chiedere all'IA di completare determinate attività per voi. Vediamo meglio come funziona.

Come funziona ChatGPT Atlas

Attualmente il browser di OpenAI è disponibile solo su macOS, mentre il supporto per Windows, Android e iOS sarà disponibile a breve. In ogni caso, può essere utilizzato gratuitamente da tutti gli utenti: basterà andare sul sito ufficiale e scaricare il browser. Ma come funziona esattamente? Potrete fare qualsiasi tipo di ricerca, quindi nulla di troppo diverso, ma a cambiare sarà ChatGPT. Quest'ultima diventerà più intelligente e utile man mano che userete Atlas, grazie anche alla memoria che consente di ricordare il contesto dei siti che visitate.

Potete ad esempio chiedere di trovare tutti i capi di abbigliamento che stavate guardando la scorsa settimana, per poi creare un riepilogo delle tendenze del settore. Inoltre, ChatGPT è in grado di ricordare ciò che avete esplorato e, di conseguenza, suggerirvi cosa fare dopo (approfondire un argomento, trovare idee correlate o automatizzare attività di routine). Se preferite disabilitare le memorie del browser, potete farlo tranquillamente.

In ogni caso, OpenAI afferma che questi dati sono privati e appartengono al vostro account ChatGPT, così come potrete decidere quali siti ChatGPT può e non può vedere (basterà premere un semplice pulsante, come potete vedere qui sotto).