Little Nightmares 3 ha un trailer con i riconoscimenti della stampa

Bandai Namco e Supermassive Games hanno pubblicato il trailer con i riconoscimenti della stampa per Little Nightmares 3, il nuovo episodio della serie che introduce per la prima volta una modalità cooperativa e proprio per questo riesce a spiccare.

Fra le valutazioni espresse dalla critica, infatti, si ritrova spesso un plauso all'idea della co-op, che aggiunge spessore all'esperienza e il fascino di un'avventura che in questo modo può essere condivisa con qualcun altro, fra le gioie e i dolori dei suoi due protagonisti.

Alcune testate hanno sottolineato come Little Nightmares 3 sia "il gioco perfetto per Halloween" e possa contare ancora una volta su di un immaginario dal grande impatto visivo, che non mancherà di coinvolgervi e di sorprendervi.

I giovani Low e Alone, ritrovatisi intrappolati all'interno di uno scenario a dir poco inquietante e inospitale, dovranno collaborare per risolvere gli enigmi che gli consentiranno di avvicinarsi a una possibile via di fuga, nell'ambito di un viaggio da brivido.