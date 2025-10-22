4

Little Nightmares 3 ha un trailer con i riconoscimenti della stampa

Bandai Namco e Supermassive Games hanno pubblicato il consueto trailer con i riconoscimenti della stampa internazionale per Little Nightmares 3.

NOTIZIA di Tommaso Pugliese   —   22/10/2025
I due protagonisti di Little Nightmares 3
Little Nightmares III
Little Nightmares III
Bandai Namco e Supermassive Games hanno pubblicato il trailer con i riconoscimenti della stampa per Little Nightmares 3, il nuovo episodio della serie che introduce per la prima volta una modalità cooperativa e proprio per questo riesce a spiccare.

Fra le valutazioni espresse dalla critica, infatti, si ritrova spesso un plauso all'idea della co-op, che aggiunge spessore all'esperienza e il fascino di un'avventura che in questo modo può essere condivisa con qualcun altro, fra le gioie e i dolori dei suoi due protagonisti.

Alcune testate hanno sottolineato come Little Nightmares 3 sia "il gioco perfetto per Halloween" e possa contare ancora una volta su di un immaginario dal grande impatto visivo, che non mancherà di coinvolgervi e di sorprendervi.

I giovani Low e Alone, ritrovatisi intrappolati all'interno di uno scenario a dir poco inquietante e inospitale, dovranno collaborare per risolvere gli enigmi che gli consentiranno di avvicinarsi a una possibile via di fuga, nell'ambito di un viaggio da brivido.

Un passaggio di testimone riuscito

Quando Little Nightmares 3 è stato annunciato, nel corso del 2023, il cambio di sviluppatore ha inevitabilmente destato qualche perplessità, specie fra i più grandi appassionati della saga creata e curata fino a quel punto da Tarsier Studios.

Tuttavia, come dimostrano in maniera eloquente proprio i voti ricevuti da Little Nightmares 3, il passaggio di testimone è andato a buon fine e la grande esperienza di Supermassive Games ha consentito al nuovo studio di confezionare un sequel all'altezza delle aspettative.

