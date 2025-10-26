0

Little Nightmares 3 svela le novità del nuovo aggiornamento: migliora la grafica e non solo

Se state giocando a Little Nightmares 3, sappiate che è disponibile (tranne che su console Nintendo) un nuovo aggiornamento: vediamo quali sono le novità introdotte.

NOTIZIA di Marie Armondi   —   26/10/2025
I due personaggi di Little Nightmares 3
Little Nightmares III
Little Nightmares III
Little Nightmares 3 è arrivato con il suo mix di avventure dalle tinte horror e le meccaniche da gioco di piattaforme e avventura cooperativo su PC e console PlayStation, Xbox e Nintendo. Il gioco è stato apprezzato, ma non è esattamente perfetto sotto ogni punto di vista.

Il team di sviluppo ha realizzato una nuova patch di cui conosciamo i dettagli: è prevista per il 31 ottobre su Nintendo Switch e Nintendo Switch 2, mentre è già disponibile per le altre piattaforme.

Le novità dell'aggiornamento di Little Nightmares 3

Per quanto riguarda il gameplay, Supermassive Game Studios introdurrà dei miglioramenti alle animazioni e ai comportamenti dell'alleato IA, che si attiva se non si gioca in cooperativa. Inoltre, sono state migliorate delle interazioni tra il giocatore e l'ambiente di gioco.

Passando alle correzioni dedicate all'online, si tratta solo di un miglioramento alla sincronizzazione tra chi gestisce la partita e il client di gioco. Ci son poi novità per la grafica, che sarà più leggibile e più luminosa grazie a degli aggiornamenti agli effetti di post-processing.

Little Nightmares 3 ha un trailer con i riconoscimenti della stampa Little Nightmares 3 ha un trailer con i riconoscimenti della stampa

Si chiude con alcune migliore all'interfaccia utente e ai menù, l'eliminazione di bug del controller e della vibrazione e anche delle correzioni alla localizzazione (non viene però precisato in che lingua, quindi forse l'italiano non vedrà modifiche).

Vi lasciamo infine alla recensione di Little Nightmares III.

Segnalazione Errore
