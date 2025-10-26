Little Nightmares 3 svela le novità del nuovo aggiornamento: migliora la grafica e non solo

Little Nightmares 3 è arrivato con il suo mix di avventure dalle tinte horror e le meccaniche da gioco di piattaforme e avventura cooperativo su PC e console PlayStation, Xbox e Nintendo. Il gioco è stato apprezzato, ma non è esattamente perfetto sotto ogni punto di vista.

Il team di sviluppo ha realizzato una nuova patch di cui conosciamo i dettagli: è prevista per il 31 ottobre su Nintendo Switch e Nintendo Switch 2, mentre è già disponibile per le altre piattaforme.