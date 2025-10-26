Le modalità della Battle Royale di Battlefield 6 spuntano in un leak e non faranno felici tutti

Prevista per il 28 ottobre, secondo le fonti, RedSec sarà pubblicata senza cerimonie e avrà al lancio le modalità per Due Giocatori e Squadra, precisamente da 4 utenti .

Secondo i rumor e i leak, Battlefield 6 riceverà la modalità Battle Royal - che si chiamerebbe RedSec - tra non troppo e sarà free to play. Ora, però, un leak indica anche quali modalità saranno presenti al suo interno.

Il leak delle modalità di Battlefield 6 Battle Royale

Al lancio quindi la modalità Battle Royale di Battlefield 6 avrebbe solo match da 100 giocatori divisi in 25 squadre da 4 oppure match da 100 giocatori con 50 team da due utenti. Secondo le fonti, si tratta solo del lancio quindi successivamente potrebbero arrivare anche altre modalità.

Come indicato qui sopra da ModernWarzone, un account dedicato ai leak di Call of Duty e Battlefield, ricordiamo che Warzon di CoD è arrivato nel marzo 2020 con solo la modalità a tre giocatori, quindi non è molto strano che Battlefield faccia qualcosa di simile ed eviti la modalità per giocatori singoli.

Ovviamente per chi preferisce giocare da solo non è la migliore soluzione, ma le modalità Duo e Squadra sono di norma le più apprezzate ed Electoric Arts al lancio preferirà di certo avere le opzioni di Playlist più semplici da gestire nel mentre raccoglie dati e accumula utenti. Successivamente ci sarà spazio per accontentare anche gli altri.

Parlando sempre di Battlefield 6: abbiamo provato alcune delle novità della Season 1.