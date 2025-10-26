6

L'attore di Kratos commenta il prossimo gioco di God of War al MCM London Comic Con

God of War tornerà? Pare difficile che venga abbandonato, ma per il momento non ne sappiamo nulla: l'attore di Kratos ha però detto la propria sull'argomento.

NOTIZIA di Marie Armondi   —   26/10/2025
Kratos in God of War che impugna le lame del caos contro dei nemici ghiacciati
God of War Ragnarok
God of War Ragnarok
Si continua a chiacchierare da tempo del nuovo God of War. Sono dopotutto passati tre anni dalla pubblicazione di Ragnarok, che a propria volta aveva richiesto (solo) quattro anni per arrivare su PS5 dopo il reboot della saga.

Per ora però non sappiamo nulla sul videogioco, almeno non a livello ufficiale. Nel mezzo del silenzio di Sony e Santa Monica Studios, però, si inserisce l'attore di Kratos, Christopher Judge.

Le parole dell'attore di Kratos in God of War

A Judge è stato chiesto cosa ci possiamo aspettare dalla serie. Ovviamente l'attore - anche avesse dettagli ufficiali - non potrebbe condividerli e ha infatti evitato commenti troppo espliciti, ma ha condiviso comunque la propria opinione sul futuro di God of War.

Precisamente lo ha fatto presso il MCM London Comic Con, durante il quale l'attore ha apparentemente e involontariamente confermato l'esistenza di un nuovo God of War, per poi tornare sui propri passi un attimo dopo. "Poiché sono diventato famoso nei panni di Teal'c da Stargate, apparire in un gioco con ambientazione egizia sarebbe un completamente del cerchio".

I grandi studi AAA dovrebbero fare anche giochi AA o indie, dice la produttrice di God of War Ragnarok I grandi studi AAA dovrebbero fare anche giochi AA o indie, dice la produttrice di God of War Ragnarok

"Ma indipendente da cosa decideranno... aspettate... se ci sarà un altro gioco, non ho dubbi sul fatto che indipendentemente dal pantheon scelto, il videogioco sarà incredibile".

Il riferimento all'ambientazione egizia non è casuale, ovviamente, in quanto i rumor da tempo parlano di questa regione del mondo come prossimo luogo per un capitolo principale di God of War. Ricordiamo infatti che "Kratos impugnerà una spada egizia" nel prossimo God of War, secondo un'indiscrezione.

