I grandi studi AAA dovrebbero fare anche giochi AA o indie, dice la produttrice di God of War Ragnarok

Non siamo noi a dirlo, ma l'ex-Santa Monica Studio Meghan Morgan Juinio, che era Co-Head e Director of Product Development, oltre che Producer di God of War Ragnarok .

Le parole dell'ex-Santa Monica Studio

Parlando con Game Developer, Morgan Juinio ha spiegato che dal suo punto di vista i progetti a budget inferiore non devono necessariamente sostituire franchise di grande successo come Call of Duty e God of War, che garantiscono guadagni "potenzialmente molto elevati", ma ha sostenuto che "in questo momento c'è un'opportunità per tutti noi, a qualsiasi livello, di guardare davvero alla visione strategica a lungo termine". In particolare, ha affermato che c'è un grande potenziale nei giochi indie e AA realizzati però da grossi team.

"Penso anche che ci sia un'opportunità per i grandi editori di diversificare la propria offerta con giochi AA e a singola A, e forse anche indie, giusto?", ha affermato Morgan Juinio. "E quali dimensioni, forme o aspetti assumerebbe questa diversificazione? Non lo so [...] ma penso che dobbiamo guardare oltre la reazione istintiva alla pandemia e ai due anni post-pandemia e pensare davvero a chi vogliamo essere. Che tipo di prodotto vogliamo realizzare? Dobbiamo pianificare intenzionalmente come arrivare a questo risultato".

Morgan Juinio ha citato Astro Bot e Split Fiction come esempi di giochi pubblicati da grandi aziende, rispettivamente Sony ed EA, che rinunciano alle convenzioni AAA a favore di cicli di sviluppo e tempi di gioco più brevi. "Penso che i giocatori al momento siano un po' desensibilizzati alla bellezza della grafica e alle dimensioni dei giochi. È quasi scontato, giusto?", ha affermato. "Se un gioco non è divertente, non importa quanto sia bello da vedere. Se un gioco non è coinvolgente o non offre qualche elemento particolare che attiri l'attenzione, allora non riuscirà a entrare in sintonia con i giocatori".

Forse le speranze di Morgan Juinio avranno risposta proprio dentro Santa Monica Studio visto che si chiacchiera che il team stia lavorando a un piccolo gioco basato su God of War, previsto anche su Nintendo Switch 2.