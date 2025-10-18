8

I grandi studi AAA dovrebbero fare anche giochi AA o indie, dice la produttrice di God of War Ragnarok

Se i grandi studi vogliono prosperare, un modo per farlo è anche puntare su prodotti un po' più piccoli, che possano essere realizzati in tempi minori con budget minori. Così pensa la produttrice di God of War Ragnarok.

NOTIZIA di Marie Armondi   —   18/10/2025
Kratos che combatte con un vichingo in God of War Ragnarok
God of War Ragnarok
God of War Ragnarok
Gli sviluppatori AAA realizzano giochi AAA: è una cosa ovvia per la stessa nomenclatura che gli diamo. La verità, però, è che non c'è nulla che impedisca a un grande sviluppatore di dedicarsi a progetti minori, i classici "AA" o più in generale a titoli a basso budget.

Non siamo noi a dirlo, ma l'ex-Santa Monica Studio Meghan Morgan Juinio, che era Co-Head e Director of Product Development, oltre che Producer di God of War Ragnarok.

Le parole dell'ex-Santa Monica Studio

Parlando con Game Developer, Morgan Juinio ha spiegato che dal suo punto di vista i progetti a budget inferiore non devono necessariamente sostituire franchise di grande successo come Call of Duty e God of War, che garantiscono guadagni "potenzialmente molto elevati", ma ha sostenuto che "in questo momento c'è un'opportunità per tutti noi, a qualsiasi livello, di guardare davvero alla visione strategica a lungo termine". In particolare, ha affermato che c'è un grande potenziale nei giochi indie e AA realizzati però da grossi team.

"Penso anche che ci sia un'opportunità per i grandi editori di diversificare la propria offerta con giochi AA e a singola A, e forse anche indie, giusto?", ha affermato Morgan Juinio. "E quali dimensioni, forme o aspetti assumerebbe questa diversificazione? Non lo so [...] ma penso che dobbiamo guardare oltre la reazione istintiva alla pandemia e ai due anni post-pandemia e pensare davvero a chi vogliamo essere. Che tipo di prodotto vogliamo realizzare? Dobbiamo pianificare intenzionalmente come arrivare a questo risultato".

God of War: Ragnarok, il capolavoro di Santa Monica è in offerta ad un prezzo speciale, approfittane subito God of War: Ragnarok, il capolavoro di Santa Monica è in offerta ad un prezzo speciale, approfittane subito

Morgan Juinio ha citato Astro Bot e Split Fiction come esempi di giochi pubblicati da grandi aziende, rispettivamente Sony ed EA, che rinunciano alle convenzioni AAA a favore di cicli di sviluppo e tempi di gioco più brevi. "Penso che i giocatori al momento siano un po' desensibilizzati alla bellezza della grafica e alle dimensioni dei giochi. È quasi scontato, giusto?", ha affermato. "Se un gioco non è divertente, non importa quanto sia bello da vedere. Se un gioco non è coinvolgente o non offre qualche elemento particolare che attiri l'attenzione, allora non riuscirà a entrare in sintonia con i giocatori".

Forse le speranze di Morgan Juinio avranno risposta proprio dentro Santa Monica Studio visto che si chiacchiera che il team stia lavorando a un piccolo gioco basato su God of War, previsto anche su Nintendo Switch 2.

