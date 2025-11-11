God of War Ragnarök PS5: l’esclusiva Sony torna in promo su AliExpress

God of War Ragnarök per PS5 è disponibile su AliExpress a 29,00 €, con un prezzo di partenza di 34,00 € che scende grazie al coupon SDMULTI5 o, in alternativa, IT05. L'offerta è valida dall'11 al 19 novembre, utilizzabile una sola volta per utente, non cumulabile con altre promozioni e disponibile fino a esaurimento scorte per ordini spediti in Italia. Acquista qui God of War Ragnarök per PS5 in offerta.
Il capolavoro di Santa Monica Studio segna il ritorno di Kratos e Atreus in un'avventura che fonde mitologia, emozione e combattimenti brutali. Con una realizzazione tecnica d'eccellenza e un sistema di gioco più profondo e fluido rispetto al capitolo precedente, Ragnarök rappresenta una delle esperienze più complete e cinematografiche disponibili su PlayStation 5.
Un viaggio epico tra mitologia e umanità
Rispetto al titolo del 2018, God of War Ragnarök amplia ogni aspetto dell'avventura: nuovi regni da esplorare, nemici più pericolosi e un intreccio narrativo che spinge ancora più a fondo nel rapporto padre-figlio tra Kratos e Atreus. Ogni combattimento è spettacolare e ricco di possibilità strategiche, con abilità evolute e nuove armi da padroneggiare.
Grazie a questa promozione su AliExpress, valida fino al 19 novembre, è possibile aggiungere alla propria libreria PS5 uno dei giochi più acclamati della generazione a un prezzo davvero competitivo.