007 First Light ha mostrato la speciale Aston Martin di James Bond in un nuovo trailer

Come era stato annunciato in precedenza, 007 First Light era presente all'Xbox Partner Showcase di oggi ma in una forma piuttosto particolare: il gioco si è mostrato in un trailer concentrato in particolare sulla speciale Aston Martin in dotazione a James Bond nel videogioco.

Il rapporto tra Bond e le auto è sempre stato un elemento particolarmente curato anche nella serie cinematografica, con ogni capitolo che mostrava regolarmente un veicolo decisamente di alto profilo in possesso dell'agente speciale più famoso del mondo.

In questo caso, James Bond guiderà una fiammante Aston Martin Valhalla, macchina di rara eleganza che, per l'occasione, sarà anche fornita dei vari gadget da vera e propria fuori serie che sempre vengono messi a disposizione del protagonista.