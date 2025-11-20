007 First Light ha mostrato la speciale Aston Martin di James Bond in un nuovo trailer

Come era stato annunciato in precedenza, 007 First Light era presente all'Xbox Partner Showcase di oggi ma in una forma piuttosto particolare: il gioco si è mostrato in un trailer concentrato in particolare sulla speciale Aston Martin in dotazione a James Bond nel videogioco.
Il rapporto tra Bond e le auto è sempre stato un elemento particolarmente curato anche nella serie cinematografica, con ogni capitolo che mostrava regolarmente un veicolo decisamente di alto profilo in possesso dell'agente speciale più famoso del mondo.
In questo caso, James Bond guiderà una fiammante Aston Martin Valhalla, macchina di rara eleganza che, per l'occasione, sarà anche fornita dei vari gadget da vera e propria fuori serie che sempre vengono messi a disposizione del protagonista.
Un'auto degna di James Bond
"La presentazione della Valhalla in 007 First Light segna uno dei tanti passi che il nostro team sta compiendo per rendere omaggio alle auto iconiche che caratterizzano l'eredità di Bond", ha dichiarato Hakan Abrak, CEO di IO Interactive, in un comunicato stampa.
"Le auto sono sempre state al centro dell'esperienza di James Bond, riflettendo il suo stile, la sua ingegnosità e la sua personalità audace. Con il debutto di Valhalla, i giocatori incontreranno una macchina che incarna questo spirito, catturando l'emozione del mondo di Bond e l'eleganza senza tempo dei suoi veicoli".
Si tratta di un'auto veramente particolare, un veicolo con prestazioni da hypercar prodotta in meno di 1000 esemplari in tutto il mondo e incentrata su tecnologia derivata direttamente dalla Formula 1, a cui vengono aggiunte le trovate alquanto folli della serie 007 e una notevole eleganza in pieno stile James Bond.
Oltre a presentare l'Aston Martin Valhalla, IO Interactive ha anche annunciato che 007 First Light sarà disponibile al lancio anche su ROG Xbox Ally ottimizzato per tali dispositivi, oltre ad essere disponibile come gioco del catalogo Xbox Play Anywhere, come tutti quelli mostrati durante l'evento di presentazione di oggi.
In precedenza avevamo visto il trailer sulla dottoressa Selina Tan, interpretata da Gemma Chan.